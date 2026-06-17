Esteticista que participó en el procedimiento estético de Yulixa Toloza revela nuevos detalles clave

Surge un testigo clave en el caso de Yulixa Toloza que permite conocer más detalles sobre lo que ocurrió antes, durante y después del procedimiento al que se sometió en Beauty Láser L. M. (en Bogotá). Los hechos, hay que recordar, se remontan al 13 de mayo de 2026, cuando Toloza entró a las instalaciones y fue reportada como desaparecida por sus amigas ante las cámaras de Noticias Caracol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La testigo es una esteticista, cuyas declaraciones han sido esenciales para la investigación de la Fiscalía. La mujer concedió una entrevista a La FM. Allí relató que la paciente fue recibida por una compañera suya, quien le pidió firmar un conjunto de consentimientos informados previo a la lipólisis láser. En contexto, esta trabajadora del centro contó que los profesionales aseguraron que practicaron casi 500 lipólisis. Las pacientes que contrataban estos servicios podrían pagar la suma completa o solo una parte para seguir abonando. “Yo juraba que todo era legal porque siempre hubo mucho movimiento”, aseguró.

“Gabriela”, como se le llamó por motivos de protección, detalló que la lipólisis consistía - un procedimiento definido por ella como complejo- en realizar incisiones por las cuales el médico pasaba una cánula para extraer grasa. Para realizarla, se requería de la presencia de un médico y un anestesiólogo. El proceso realizado a la víctima duró entre 3 y 4 horas. Aunque se realizaba una valoración previa, se advertía a las pacientes que, sí se extraía una cantidad considerable de grasa, podrían sufrir una "descompensación".



Gabriela relata que Toloza le dijo que sentía nervios, pero la trabajadora le indicó que si tenía alguna duda o pregunta, podía hablar con el médico conocido como Eduardo David Ramos y el anestesiólogo (de nombre Leo). Según la enfermera, Ramos decía tener ocho años de experiencia en Colombia, “Leo” afirmaba que tenía una trayectoria de 20 años en la carrera. Los supuestos profesionales dieron el aval para que Yulixa entrara al procedimiento al considerarla “apta” para el mismo. No hubo signos de alarma.



¿Qué pasó después del procedimiento con Yulixa Toloza?

Publicidad

Según Gabriela, la intervención duró casi cuatro horas y salió alrededor del mediodía. “Yo si la vi muy pálida, la vi con mucha dificultad para respirar”, recordó. El médico, por su rango, fue el que se quedó con la paciente para verificar que todo estuviera bien, explica la trabajadora.

Cuando empezó a revestir esta aparente condición de gravedad, Gabriela cuenta que no vio que los otros trabajadores estuvieran preocupados o que siquiera consideraran enviarla a un centro médico de urgencia. “Lo normalizaron, pero yo dije ‘ella si se ve rara (...) la faja le queda muy suelta’”, contó. La situación incluso la comentó con una compañera, quien prefirió confiar en los médicos del centro estético. Pero ella siente que la situación se habría podido evitar y enviarla a un centro asistencial donde se le salvara la vida.

Publicidad

Toloza estuvo acostada al menos “tres horas, dice Gabriela. “En sus cinco sentidos… ella no estaba”. En ese lapso se le dio caldo, según indicaciones del doctor, quien afirmaba que por las horas de ayuno podía presentar síntomas de descompensación.

Cuando Gabriela iba a dejar su turno, llamó a Yulixa una última vez, pero no respondió. “Estaba muy inconsciente, muy somnolienta”. Por eso llamó a su compañera Viviana y a su jefa, Fernanda Delgado. Una vez revisaron a Toloza, llamaron al doctor “Leo” por videollamada. El hombre en ese momento señaló que iba a ir al lugar. Cuando llegó, canalizó a la paciente, revisó signos vitales y suministró oxígeno. Gabriela recuerda que Delgado dijo que si Toloza se complicaba, la llevaría a urgencias.

El impacto que tuvo Gabriela cuando vio a Yulixa Toloza en las noticias fue de miedo. “Sí, fueron capaces de hacer eso a la paciente, son capaces de hacer cualquier otra cosa. Me dio miedo porque sentí que de pronto me iban a hacer algo por decir algo”, confesó en la entrevista. “Me quedé fría de ver todo lo que ellos hicieron por salvarse”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co