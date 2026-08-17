Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 18 al 23 de agosto de 2026: evite multas

Los conductores de vehículos particulares que se movilicen por Bogotá durante la semana del 18 al 23 de agosto de 2026 deberán tener en cuenta la programación del pico y placa para evitar sanciones. La restricción continuará aplicándose de lunes a viernes, mientras que durante el sábado y el domingo no estará vigente.

De acuerdo con el esquema señalado, la circulación se organiza según el último dígito de la placa. Los vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular en determinadas jornadas, mientras que las placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen autorización en los días correspondientes.

Así funcionará el pico y placa del 18 al 23 de agosto

Para los vehículos particulares, el horario de la medida se mantiene entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados y domingos no aplica la restricción.



La programación para esta semana será la siguiente:



Martes 18 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 19 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 20 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 21 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 22 de agosto: no aplica el pico y placa.

no aplica el pico y placa. Domingo 23 de agosto: no aplica el pico y placa.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?

La restricción para vehículos particulares opera entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., de lunes a viernes. La medida no aplica durante los sábados ni domingos, según la información suministrada.



Por esta razón, antes de realizar un desplazamiento durante los días de restricción, los conductores deben revisar el último número de su placa y verificar si corresponde al grupo habilitado para circular.

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Multa por incumplir el pico y placa

Circular en Bogotá durante el horario restringido cuando el vehículo no está autorizado constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

Para 2026, la infracción corresponde al comparendo tipo C14, con una sanción económica de $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Además del comparendo, el vehículo puede ser inmovilizado durante los controles de tránsito o mediante los sistemas autorizados para detectar infracciones. En caso de inmovilización, el propietario debe asumir también los costos asociados al servicio de grúa y la permanencia del automotor en los patios.

Pico y Placa Solidario para circular en días de restricción

Los conductores que necesiten utilizar su vehículo en una jornada en la que tengan restricción pueden acceder al Pico y Placa Solidario, permiso que permite circular durante el periodo autorizado después de realizar el pago correspondiente.

Para 2026, las tarifas base indicadas son:



Un día: $70.294.

Un mes: $561.808.

Seis meses: $2.809.311.

Estos valores corresponden a las tarifas base y el precio definitivo depende de diferentes características del vehículo, entre ellas el avalúo comercial, el impacto ambiental, el modelo, el tipo de combustible y el municipio donde se encuentra matriculado.

Para los vehículos registrados fuera de Bogotá también se modificó el factor correspondiente al municipio de matrícula, que pasó de 1,2 a 1,5, de acuerdo con la información suministrada.

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¿Cómo solicitar el Pico y Placa Solidario?

El trámite se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso contempla el registro del solicitante, el ingreso de los datos del vehículo, la selección de la duración del permiso y el pago mediante PSE.

En el caso de quienes solicitan el permiso por primera vez, también se contempla la realización de un curso de sensibilización antes de utilizar la autorización.

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La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda realizar el procedimiento únicamente mediante sus canales oficiales y comprobar que la dirección del sitio web corresponda a un dominio .gov.co, con el propósito de evitar páginas no autorizadas y posibles fraudes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co