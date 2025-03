Estudiante de 14 años perdió un riñón tras ser empujado por escaleras de colegio en Usme, Bogotá

La madre de un menor de edad denunció que su hijo perdió un riñón luego de haber sido empujado por las escaleras de un colegio en la localidad de Usme, en Bogotá. El joven habría sido agredido porque no dejó que dos compañeras le encresparan las pestañas.

De acuerdo con el testimonio de la madre del adolescente en diálogo con CityTV, todo habría iniciado en el patio de la institución educativa, donde él habría sido empujado y, producto de esto, terminó cayendo por las escaleras.

“Me llamaron el 26 de febrero, que mi hijo estaba inconsciente en el colegio. Yo llegué de inmediato y el niño estaba tirado en el piso, en posición fetal, quejándose de mucho dolor”, señaló Diana Marcela García, madre del joven, en entrevista con el citado medio.

No le prestaron los primeros auxilios, según madre del menor

La mujer indicó que al llegar a la institución educativa encontró al menor inconsciente y no había recibido ningún tipo de atención médica. Ella recalcó que la negligencia de parte del colegio fue notoria y no le brindaron los primeros auxilios al joven.

Al ver que nunca recibió ayuda, ni tampoco llegó la ambulancia, la madre preocupada decidió trasladar al menor por sus propios medios hasta un centro médico.

“La profesora que me lo entregó me dijo que no tenían una persona especializada para primeros auxilios, nunca me pasaron una camilla para sacarlo. La ambulancia nunca llegó. Vi a mi hijo tan mal, tan frío y se estaba poniendo morado”, dijo García.

El joven fue atendido en el Hospital de Meissen. Allí fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días. De acuerdo con la información entregada a la madre por expertos de salud, los daños en el cuerpo del menor fueron irreversibles y tuvieron que llevarlo al quirófano para quitarle el riñón izquierdo, pues presentaba lesiones graves.

El joven presentó heridas de gravedad - Foto: archivo

Así lo narró la mujer: “El día 6 de marzo nos llevaron para cirugía. En la cirugía el niño casi se queda debido a que perdió muchísima sangre. Le tuvieron que hacer trasfusión de sangre, crioprecipitados y ahorita que estamos en un proceso”.

Casi 15 días después de permanecer internado, la madre aseguró que hasta ahora recibe un primer contacto de parte del colegio para programar una reunión con los directivos del plantel a fin de esclarecer lo que sucedió con el menor.

El citado medio aseguró que el caso fue puesto en conocimiento de la Secretaría de Educación de Bogotá. Mientras que las autoridades pertinentes están llevando a cabo las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y cronología del incidente.