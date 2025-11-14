Noticias Caracol Pico y placa en Bogotá
Pico y placa solidario cambia en Bogotá: revise si su matrícula está entre anuncios que hizo Galán
El alcalde de Bogotá anunció que habrá pico y placa los sábados para carros que no estén matriculados en la capital.
Alcalde Galán anuncia cambio para pico y placa en Bogotá: afecta carros matriculados en otra ciudad
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas en la movilidad de Bogotá que empezarán a regir desde el primer semestre del 2026. Una de las normas involucra a los carros que no están matriculados en Bogotá y un ajuste para el pico y placa.