Flavia Dos Santos fue víctima de robo en Bogotá: "Se llevaron hasta los dientes de mis hijos"

En pleno inicio de año, el robo a viviendas en Bogotá sigue siendo preocupante. Sin importar que haya vigilancia en los predios, los delincuentes se las ingenian para en cuestión de minutos llevarse todo lo que pueden. Una de las recientes víctimas de hurto en la capital colombiana es la presentadora y sexóloga Flavia Dos Santos.

Mesas vacías, con apenas los soportes donde antes reposaban esculturas de valor, son las imágenes con las que se encontró Flavia Dos Santos y varios bogotanos al regresar a sus hogares tras las vacaciones, descubriendo que han sido víctimas de robo.

“Entraron a mi casa y robaron de todo, hasta los dientes de leche de mis hijos, los tenía en una cajita como algo preciado, pero se los llevaron. No sé qué van a hacer con esos dientes. Se llevaron muchas cosas de valor emocional”, contó la presentadora, quien agregó que se siente indignada, pues “hace 19 años tomamos la decisión de vivir aquí (en Bogotá) porque nos encanta Colombia, nos encantaba la seguridad".

Las huellas que dejaron delincuentes que robaron la casa de Flavia Dos Santos en Bogotá - Noticias Caracol

"Estamos abandonados a nuestra propia suerte": Flavia Dos Santos

"Tengo una sensación de rabia, de abandono por parte del Estado, el Estado no está más presente. Nosotros en Bogotá no podemos dejar solas nuestras casas, ya no podemos salir con nuestros objetos, no podemos descuidar nuestro cuerpo porque estamos abandonados, abandonados a nuestra propia suerte. Yo pago mis impuestos, pero esto es una sensación de abandono a la gente que quiere al país”, reclamó la sexóloga.

“Se llevaron todo de mi apartamento. Objetos en plata, objetos personales, se llevaron de todo. Cosas incluso que pensaban que eran joyas y no eran. Es una sensación de impotencia y de desamparo muy grande, incluso de violación”, expresó la sexóloga en Noticias Caracol en vivo.

Hubo 5.700 casos de robo reportados en Bogotá durante el 2024

Las cerraduras violentadas también son un claro indicador de este tipo de robos. Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, fueron 5.700 casos reportados el año pasado. “Ya ni las cámaras sirven, porque los detectan, los graban, quedan identificados. Los detectan y no pasa nada”, manifestó, Henry Ibáñez, habitante de la capital.

“Es terrible, porque uno con mucho esfuerzo compra todas sus cosas, se endeuda muchas veces para comprar sus cosas, y una persona de la nada se lleva lo de uno, es terrible, muy fuerte”, reclamó Laura Soriano habitante capitalina.

Y es que en este último mes, las autoridades han registrado varios robos, como el del pasado 6 de diciembre, en el que varios delincuentes ingresaron, desordenaron toda la casa y se llevaron múltiples pertenencias de valor.

Días después, en el municipio de Chía, Cundinamarca, se registró un violento robo en el que, además de la pérdida millonaria, varios menores de edad fueron amordazados y la madre de familia golpeada brutalmente. Son múltiples casos como estos los que generan preocupación y exponen la necesidad urgente de atención por parte de las autoridades.