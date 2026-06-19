Habrá feria de empleo en Bogotá este 19 de junio con el Sena: hay más de 8.000 vacantes para aplicar

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará este viernes 19 de junio una nueva edición de la Feria Expo Empleo Egresado, un espacio diseñado para conectar a quienes buscan trabajo con empresas que requieren personal para diferentes áreas.

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La jornada se llevará a cabo en la sede de la Agencia Pública de Empleo SENA, ubicada en la calle 65 #11-70, en la localidad de Chapinero, y estará abierta entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Según la información entregada por la entidad, en esta ocasión participarán 57 empresas que ofrecerán un total de 8.125 oportunidades laborales para distintos perfiles y niveles de formación.



La iniciativa busca facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos, permitiendo que los asistentes conozcan las vacantes disponibles, entreguen sus hojas de vida y participen en procesos de selección.



¿Qué cargos estarán disponibles?

Las vacantes anunciadas abarcan diferentes sectores de la economía y están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Entre algunos de los cargos disponibles se encuentran:



Auxiliares administrativos.

Asesores comerciales.

Auxiliares de producción.

Auxiliares de bodega.

Operarios logísticos.

Técnicos de mantenimiento industrial.

Técnicos automotrices.

Personal de servicio al cliente.

Cajeros.

Cargos administrativos.

Perfiles tecnológicos.

Personal operativo para diferentes industrias.

De acuerdo con el Sena, los salarios ofrecidos varían según el perfil requerido, la experiencia y las condiciones de cada empresa participante. Algunas ofertas alcanzan remuneraciones de hasta seis millones de pesos mensuales.

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"La Feria Expo Empleo Egresado Sena representará una oportunidad para que miles de ciudadanos conozcan vacantes disponibles y fortalezcan herramientas clave para su búsqueda laboral. Nuestro propósito será acercar el talento humano a las necesidades del sector productivo", señaló Jorge Alexander Cañón , coordinador de la Agencia Pública de Empleo Regional Distrito Capital.



¿Qué otros servicios tendrá la feria de empleo en Bogotá?

Además de la oferta laboral, la feria incluirá actividades enfocadas en fortalecer las habilidades de los asistentes durante los procesos de selección. Los participantes podrán acceder a talleres y espacios de orientación ocupacional donde recibirán recomendaciones para mejorar la presentación de su hoja de vida y aumentar sus posibilidades de contratación. Entre los temas que serán abordados se encuentran:



Elaboración y actualización de hojas de vida.

Preparación para entrevistas laborales.

Identificación de oportunidades de acuerdo con el perfil profesional.

Estrategias para afrontar procesos de selección.

Fortalecimiento de competencias para la empleabilidad.

Estas actividades buscan brindar herramientas prácticas a las personas que actualmente se encuentran desempleadas o que desean mejorar sus opciones dentro del mercado laboral.



Fecha, lugar y horario de la Feria Expo Empleo Egresado Sena

Las personas interesadas en participar podrán asistir de manera presencial este viernes 19 de junio. Estos son los datos más importantes que debe tener en cuenta sobre la jornada:



Fecha: Viernes 19 de junio de 2026.

Viernes 19 de junio de 2026. Horario: De 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: Agencia Pública de Empleo SENA (calle 65 #11-70, primer piso)

Agencia Pública de Empleo SENA (calle 65 #11-70, primer piso) Vacantes disponibles: 8.125.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co