Hombre es señalado de abusar sexualmente a su hija de un año, en Bogotá: fue enviado a la cárcel

A la cárcel fue enviado un hombre que es señalado de haber agredido sexualmente a su hija, una bebé de 23 meses de vida, en Bogotá. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento al procesado tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, después de conocerse detalles de la investigación. Los hechos habrían ocurrido entre el 20 y 21 de agosto de este año, cuando la menor tenía apenas un año y 11 meses.

El procesado se encontraba al cuidado de la menor en una vivienda de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La investigación indica que el hombre habría aprovechado el estado de indefensión de la niña para someterla a vejámenes sexuales. Quien se percató de los horrores que vivió la bebé fue la propia madre de la menor, quien descubrió en el teléfono celular del presunto victimario los registros audiovisuales relacionados con el suceso.

Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre ellas la recepción de la denuncia, la solicitud de la valoración médico-legal y labores de vecindario, permitieron establecer la presunta responsabilidad del hombre en los hechos. Este sujeto fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico con orden de captura en mano. La diligencia ocurrió en el barrio La Victoria.

Con el elemento material probatorio disponible, un fiscal de la URI de Ciudad Bolívar le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía infantil con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos.

Esta es la condena que podría recibir

Para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el artículo 208 del Código Penal establece una pena de 12 a 20 años de prisión para quien acceda carnalmente a una persona menor de 14 años. Esta es la pena base prevista específicamente para esa conducta. No obstante, el artículo 211 establece circunstancias que pueden aumentar la pena entre una tercera parte y la mitad, entre ellas que la conducta sea cometida con otra u otras personas, que el responsable tenga una posición de autoridad o confianza sobre la víctima, que se produzca una enfermedad de transmisión sexual, que exista una relación familiar o de convivencia con la víctima, o que se produzca un embarazo, entre otras circunstancias contempladas por la norma.

En cuanto a la pornografía con personas menores de 18 años, el artículo 218 del Código Penal sanciona, entre otras conductas, fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, almacenar, transmitir o exhibir representaciones reales de actividad sexual que involucren a una persona menor de 18 años. La pena establecida es de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se contempla para quien alimente con pornografía infantil bases de datos de internet, con o sin fines de lucro.



Por lo tanto, si una persona es procesada por ambos delitos, podría enfrentar una pena por el acceso carnal abusivo y otra por pornografía con personas menores de 18 años. Sin embargo, no significa automáticamente que las penas simplemente se sumen de manera aritmética: la pena definitiva depende de las reglas de concurso de conductas punibles, de las circunstancias concretas acreditadas en el proceso y de la individualización que haga el juez.

María Paula Rodríguez Rozo

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