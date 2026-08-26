Fechas y zonas donde estarán ubicadas las 18 nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas 'Cámaras Salvavidas' en Bogotá, distribuidas en nueve puntos de tres corredores estratégicos de la ciudad: las avenidas NQS, Las Américas y El Dorado. De acuerdo con el distrito, la medida busca fortalecer el control de la velocidad y prevenir siniestros viales en sectores identificados como críticos.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los nuevos dispositivos serán instalados durante las próximas semanas y contarán con señalización para que los conductores puedan identificar su ubicación.



¿Cuándo comenzarán a funcionar las nuevas cámaras?

La Secretaría de Movilidad estableció inicialmente un cronograma para los primeros puntos que entrarán en operación.

La fase pedagógica comenzará el 4 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2026. Durante este periodo, el propósito será informar a los conductores sobre la presencia de los dispositivos y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.



Posteriormente, desde el 12 de septiembre comenzará la fase sancionatoria, momento en el que podrán imponerse los comparendos correspondientes cuando se detecten infracciones, de acuerdo con la normatividad vigente.



La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, habló con Noticias Caracol y explicó que el propósito de esta estrategia es principalmente preventivo. “El propósito principal de estas cámaras lo repito, salvar vidas. Por eso su función es disuasoria”.

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La funcionaria también señaló que los nuevos puntos estarán ubicados en sectores seleccionados mediante criterios técnicos relacionados con la seguridad vial. Estas cámaras se suman a las 99 que ya están operando en la ciudad y que de acuerdo con la secretaria "salvamos 42 vidas al año" y reducen las lesiones siniestros viales en un 20%.



Estas son las zonas inicialmente anunciadas

Según la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, los primeros puntos contemplados para la implementación son:



Avenida NQS con calle 25A, sentido norte-sur.

Avenida NQS con calle 9, sentido norte-sur.

Avenida Las Américas con carrera 58, en los sentidos oriente-occidente y occidente-oriente.

La entidad indicó que estos hacen parte de los primeros puntos que tendrán fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre, antes de comenzar la etapa sancionatoria el 12 de septiembre.

La Secretaría también informó que se instalarán pasacalles, señalización vertical y elementos reflectivos en los pórticos para advertir a los conductores sobre la presencia de las cámaras.

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Aunque el anuncio contempla 18 cámaras en nueve nuevos puntos de Bogotá, la información suministrada para este reporte detalla específicamente estos primeros puntos y corredores. La Secretaría de Movilidad invitó a los ciudadanos a consultar la información oficial para conocer la ubicación de los demás dispositivos.



¿Por qué instalarán más cámaras en Bogotá?

La decisión se tomó a partir de análisis técnicos que consideran factores como la siniestralidad vial, el exceso de velocidad, las conductas de riesgo y las características del entorno.

La entidad señaló que algunos de los sectores intervenidos tienen instituciones educativas, hospitales y otros lugares con alta concentración de personas, por lo que el control de la velocidad busca generar condiciones más seguras para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y demás actores viales.

María Fernanda Ortiz aseguró que, con los dispositivos existentes, se han observado reducciones de entre 18 % y 30 % en las fatalidades en los tramos donde funcionan estos equipos.

¿Qué infracciones pueden detectar?

Las nuevas cámaras tienen tecnología para registrar evidencias relacionadas con diferentes infracciones de tránsito, entre ellas:



C14: transitar por sitios r estringidos o en horarios restringidos.

C29: conducir a una velocidad superior a la máxima permitida.

C35: no realizar l a revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido.

D02: conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

ordenados por la ley. D04: no detenerse ante una luz roja de semáforo.

Cuando el sistema detecta una posible infracción, registra la placa y genera un expediente con información como fotografías, fecha, hora y ubicación. Posteriormente, un agente de tránsito revisa la evidencia y determina si procede la orden de comparendo.

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La Secretaría recordó además que los conductores tienen la posibilidad de impugnar un comparendo si consideran que la decisión no corresponde, presentando las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co