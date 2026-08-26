Video | Serpiente de 2,5 metros apareció dentro del motor de un vehículo en Bogotá: ¿cómo llegó ahí?

Una situación poco común se presentó en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, luego de que una familia encontrara una boa escondida en el motor de su vehículo. El reptil, que mide cerca de 2,5 metros, fue recuperado por las autoridades ambientales y ahora permanece bajo observación de especialistas. El caso fue atendido después de que la ciudadanía reportara la presencia del animal. Hasta el barrio El Jardín llegaron funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y agentes de la Policía Ambiental para realizar el procedimiento de recuperación.

La boa se encontraba en una zona del vehículo en la que podía permanecer oculta, por lo que fue necesario realizar la extracción de manera cuidadosa para evitar que el animal resultara lesionado y reducir también los riesgos para las personas que se encontraban en el lugar. Una vez fue retirada del automóvil, la serpiente fue trasladada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente. Allí comenzó un proceso de valoración para conocer sus condiciones y establecer qué medidas deberán tomarse posteriormente.



¿Cómo llegó una boa a Bogotá?

Uno de los principales interrogantes que dejó el hallazgo es cómo un animal de estas características terminó dentro de un vehículo en Bosa. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, existen al menos dos hipótesis que están siendo consideradas. La primera apunta a que la boa pudo haber ingresado al automóvil de manera accidental durante un viaje que la familia realizó días antes al municipio de Viotá, en Cundinamarca. En ese escenario, el reptil habría aprovechado algún espacio del vehículo para refugiarse y habría permanecido allí durante el desplazamiento hasta Bogotá, sin ser detectado por sus ocupantes.

La segunda posibilidad que manejan las autoridades está relacionada con el tráfico o la tenencia ilegal de fauna silvestre. La boa pudo haber sido mantenida de manera irregular y posteriormente haber escapado o sido abandonada. "En este caso, la SDA evalúa dos posibles explicaciones sobre su llegada a la ciudad. Una de ellas es que haya viajado como ´polizón´, oculta en alguna parte del vehículo de la familia, que había estado días antes en el municipio de Viotá, Cundinamarca. La otra hipótesis es que el animal pueda estar relacionado con un caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre y posteriormente haya escapado o sido abandonado", explicó el subsecretario de Control Ambiental, Fabian Caicedo Carrascal.



Encuentran serpiente en el motor de un vehículo en un parqueadero de Bosa San José.#bosab7 #reportesbosa #bogota pic.twitter.com/h9g1yupWUd — Bosa B7 (@bosa_b7) August 24, 2026

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Las boas no son especies propias de Bogotá

La presencia de la serpiente también generó preguntas sobre si este tipo de animales puede encontrarse de manera natural en Bogotá. La respuesta de las autoridades ambientales es que las boas no hacen parte de la fauna propia de la capital ni de la sabana de Bogotá. Estos reptiles se encuentran principalmente en regiones de menor altitud y con condiciones climáticas más cálidas. Su hábitat está asociado con diferentes ecosistemas tropicales, entre ellos bosques húmedos y secos, además de algunas zonas intervenidas y agrícolas. Después de ser recuperado, el ejemplar quedó bajo responsabilidad de profesionales de la Secretaría Distrital de Ambiente. El animal recibe atención en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar manipular directamente a animales silvestres que aparezcan en viviendas, calles, vehículos u otros espacios de la ciudad. Aunque las boas no poseen veneno y capturan a sus presas mediante constricción, esto no significa que deban ser capturadas o trasladadas por particulares. Se trata de animales silvestres que pueden reaccionar ante una situación de estrés y que requieren un manejo especializado. Ante el avistamiento de una serpiente o de cualquier otro ejemplar de fauna silvestre que se encuentre herido, atrapado o en una situación de riesgo, los ciudadanos pueden comunicarse con la Secretaría Distrital de Ambiente a través de las líneas 317 427 6828, 318 827 7733 y (601) 377 8854. También está disponible la Línea de Emergencias 123 para reportar situaciones que requieran atención.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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