Hombre fue robado y apuñalado en barrio 20 de julio de Bogotá: delincuentes le perforaron un pulmón

En el barrio 20 de julio, de la localidad de San Cristóbal de Bogotá, un hombre fue apuñalado por dos sujetos, quienes intentaron ingresar a su vehículo y le robaron su celular y dinero en efectivo. Su familia afirma que está en grave estado de salud y que una de las puñaladas perforó su pulmón.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 3 de febrero, a las 12:45 de la mañana, según quedó captado en cámaras de seguridad del sector. La víctima es José Labriano Sánchez, de 53 años.

"Él estaba llegando a su casa y tiene la costumbre de quedarse en el carro unos minutos antes de subir. En ese momento no se percató de que las puertas estaban abiertas, que no estaban con seguro, y llegaron dos personas, un hombre y una mujer, y empezaron a intentar abrir el carro", relató Jennifer, hija de José Labriano, para Noticias Caracol.

La mujer contó que los dos ladrones lograron abrir la puerta del piloto. Su padre intentó defenderse con una patada, pero ellos tenían más fuerza.

"Abren la puerta y de una vez lo amenazan. El hombre de una vez lo ataca con un puñal. Mi papá intenta decirle que por favor no le haga nada, que no lo lastime, pero igual a él no le importa nada y lo empieza a acuchillar", añadió Jennifer.

Robo de hombre en San Cristóbal. Archivo particular

Mientras el sujeto agrede a la víctima, la mujer, según relató la familiar de José Labriano, le esculca las cosas, logrando hurtar el celular y dinero que tenía en efectivo.

Luego de que los ladrones huyeron del lugar, según contó Jennifer, su padre trató de salir del carro, pero se desestabilizó, por lo que se subió nuevamente al vehículo para ir al hospital.

"No pudo, no le dio la fuerza, entonces se devolvió a su casa y se bajó a golpearle a todos los vecinos para que le brindaran ayuda", indicó.



"Tiene la mitad del cuerpo paralizada"

Jennifer añadió que su padre recibió dos puñaladas en la mano y tres en su cuerpo: una en el brazo, otra en la espalda y otra en el pecho, la cual "le perforó el pulmón".

"Tiene la mitad del cuerpo paralizada, exactamente la parte izquierda. Él no puede mover bien esa parte, el brazo izquierdo está inmóvil, la pierna izquierda más o menos", aseguró la mujer.

La familia de la víctima le solicitan a las autoridades distritales que investiguen este hecho para dar con los responsables de la agresión y el hurto.

Según la página web del Ministerio de Justicia, para denunciar un hurto violento, los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación, a una estación de policía o al CAI más cercano. También puedes presentar la denuncia en línea a través de la página de la Fiscalía.

Laura Valentina Mercado

Periodista digital de Noticias Caracol