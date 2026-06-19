Hombre que asesinó a su pareja y a sus hijas en Bosa es condenado a más de 48 años en prisión

El hombre que fue señalado como el responsable del asesinato de una mujer y sus dos hijas, ocurrido el pasado 24 de marzo al sur de Bogotá, fue enviado a prisión por 48 años y 10 meses. Y es que un juez de conocimiento condenó al ciudadano Cristian Camilo Valencia Hurtado por su responsabilidad en este crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Fiscalía General de la Nación estuvo demostrando con pruebas recabadas en la investigación que este caso ocurrió “en un contexto de violencia extrema contra las víctimas por su condición de mujeres” y que el crimen fue antecedido por un ciclo previo de violencia intrafamiliar y de género.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Hay que recordar que el hecho ocurrió en la localidad de Bosa, barrio Atalayas, dentro de un inmueble. Tras recibir un llamado de alerta por parte de un familiar de las víctimas, las autoridades tuvieron que forzar su entrada a la vivienda. Adentro yacían los cuerpos sin vida de las tres víctimas: una mujer de 41 años, y sus hijas de 30 y 17 años. Valencia ya estaba bajo la influencia de una sustancia con la que pretendía envenenarse.



Según la Fiscalía, el hombre agredió a su pareja y a las dos jóvenes (hijastras suyas) con arma cortopunzante, causándoles varias heridas en todo el cuerpo, especialmente en zonas vitales. Este hombre habría entrado a sus habitaciones entre la noche del viernes y la madrugada del sábado para agredirlas mientras dormían.

Publicidad

Valencia aceptó su responsabilidad en los hechos y fue declarado como responsable del delito de feminicidio agravado. Al procesado se le negó que tuviera beneficios o subrogado penal. Además de la condena de casi 49 años, se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.



A pesar de la condena, el fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que lideró la investigación, interpuso recurso de apelación frente a la dosificación de la misma. Y es que el funcionario considera que la sanción impuesta no es proporcional a la gravedad de la conducta juzgada, teniendo en cuenta que se trató del feminicidio de tres mujeres, una de ellas menor de edad. En esa línea, el ente acusador insiste que el análisis de la pena debe ser hecho con una perspectiva de género. La sentencia contra Valencia será revisada en la rama judicial.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co