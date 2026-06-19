Así será el clima en Bogotá y el resto de Colombia este fin de semana de elecciones, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su más reciente pronóstico para el fin de semana del 19 al 21 de junio de 2026, periodo que coincide con la jornada de segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. En términos generales, el panorama estará marcado por lluvias en amplias zonas del territorio nacional, lo que podría influir en la movilidad de los ciudadanos y en el desarrollo de las votaciones.



De acuerdo con el comunicado oficial, se prevé la persistencia de precipitaciones en regiones como la Pacífica, Andina y Amazonía, así como en sectores del occidente de la Orinoquía. En contraste, algunas zonas del Caribe, especialmente La Guajira, registrarán condiciones más secas y temperaturas elevadas.



¿Cómo estará el clima? Lluvias protagonistas del fin de semana

Para este viernes 19 de junio, las lluvias se concentrarán principalmente en horas de la tarde y la noche. Los mayores acumulados se esperan en departamentos como Chocó, Antioquia, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo, así como en el Eje Cafetero.

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En la región Andina, donde se ubican ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las precipitaciones serán frecuentes y de variada intensidad. En la Amazonía también se mantendrán las lluvias, mientras que en la Orinoquía se presentarán de manera dispersa en departamentos como Meta, Guaviare y Casanare.

Para el sábado 20 de junio, el Ideam advierte un incremento generalizado de las lluvias en gran parte del país. Este día se perfila como uno de los más lluviosos del fin de semana, con precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca y Nariño, así como en el piedemonte amazónico.



Domingo de segunda vuelta de elecciones: qué esperar del clima

El domingo 21 de junio, día clave para la democracia colombiana, las condiciones atmosféricas no cambiarán de forma significativa. El Ideam mantiene el pronóstico de lluvias en buena parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.



Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Chocó, Antioquia, zonas del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca y sectores del sur como Caquetá y Putumayo. Estas lluvias tenderán a intensificarse durante la tarde y la noche, aunque se pueden presentar episodios desde horas más tempranas del día.



En la Orinoquía se mantendrán las lluvias dispersas, mientras que en la región Caribe se esperan precipitaciones aisladas en departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena, con menor incidencia en La Guajira.



¿Cómo será el clima en Bogotá?

En Bogotá, el comportamiento del clima estará alineado con la dinámica de la región Andina. Esto significa que durante el fin de semana se presentarán lluvias frecuentes, especialmente en horas de la tarde y noche, con posibles periodos secos en la mañana.

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Para el sábado y domingo, no se descartan episodios de lluvia intermitente que podrían coincidir con los desplazamientos de los votantes hacia los puestos electorales. Aunque no se anticipan eventos extremos generalizados, sí será importante prever el uso de paraguas o impermeables.

La capital podría experimentar temperaturas frescas durante todo el fin de semana, con sensación térmica ligeramente menor debido a la nubosidad persistente. Frente a este panorama, el Ideam recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas, especialmente en zonas con antecedentes de deslizamientos o vías afectadas por lluvias. Entre las principales sugerencias se destacan:



Mantenerse informado sobre el estado de las vías y posibles afectaciones. Evitar transitar por zonas de alto riesgo durante lluvias intensas. Buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o vientos fuertes. Realizar desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta posibles retrasos por el clima.

Asimismo, se aconseja a quienes participarán en la jornada electoral salir con tiempo suficiente y estar atentos a cambios en el clima durante el día.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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