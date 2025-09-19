Indignación en Bogotá: hombre amenaza con cuchillo a conductor de ruta escolar

Un nuevo caso de intolerancia vial quedó registrado en Bogotá y generó rechazo masivo en redes sociales. Un video difundido este jueves 18 de septiembre muestra a un hombre que, luego de un cruce en la vía, descendió de su vehículo con un cuchillo en mano para intimidar al conductor de una ruta escolar.

Las imágenes, grabadas por una mujer que se encontraba dentro del bus, muestran cómo el sujeto se aproxima de manera violenta, exigiendo que el conductor se bajara a enfrentarlo. El trabajador del transporte, que en ese momento no llevaba niños a bordo, le respondió con calma que acudieran a las autoridades para resolver el altercado.

Lejos de tranquilizarse, el hombre insistió en culparlo del supuesto choque y, con el arma blanca en la mano, lanzó comentarios despectivos antes de rayar la puerta del vehículo. Minutos después regresó a su carro y se marchó sin ofrecer más explicaciones.



El clip, que ya suma más de 200.000 reproducciones, encendió la indignación ciudadana. Muchos usuarios expresaron temor por lo que pudo haber ocurrido si el bus hubiese transportado menores en ese momento. Otros aprovecharon para cuestionar los debates sobre el porte legal de armas en el país: “Imagínense a esta persona con un arma de fuego, sería una tragedia”, dice un usuario en redes.

También, en los comentarios del video se puede leer: "con estos personajes lo mejor es quedarse quieto, cualquier cosa puede terminar muy mal”. Otro comentario afirma que “ojalá no se quede solo en un video y se adelante una denuncia formal”.

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso puntual, aunque en redes crece el llamado a identificar al responsable y abrir una investigación.

Este episodio se suma a la larga lista de hechos de intolerancia que se han vuelto recurrentes en la capital, donde discusiones menores en la vía terminan escalando a niveles peligrosos de violencia.

#INTOLERANCIA. Conductor de veh/particular placas FOT703, amenazó con cuchillo a otro conductor en Bogotá. En un video compartido en grupos de apoyo, se observa al agresor que raya el vehículo de la víctima con el arma cortopunzante y posteriormente huye del lugar. pic.twitter.com/0wtlg03Kic — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2025

