Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Indignación en Bogotá: hombre amenaza con cuchillo a conductor de ruta escolar

Indignación en Bogotá: hombre amenaza con cuchillo a conductor de ruta escolar

El hombre también lanzó comentarios despectivos hacia en conductor previo al ataque con arma blanca.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Intolerancia en Bogotá
El hombre aseguró que la ruta lo cerró y por eso lo atacó.
Captura de pantalla.

