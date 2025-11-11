En vivo
LOS INFORMANTES  / Confesiones de Yeison López: ganó medalla en los Olímpicos con una lesión que casi se lo impide

Confesiones de Yeison López: ganó medalla en los Olímpicos con una lesión que casi se lo impide

El pesista colombiano compitió en París 2024 con una lesión lumbar incapacitante. Su medalla de plata es testimonio de una fuerza física impresionante y una resiliencia emocional conmovedora.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 11 de nov, 2025
