BOGOTÁ / Este es el centro comercial de Bogotá en el que puede comprar boletas de cine a solo mil pesos

Este es el centro comercial de Bogotá en el que puede comprar boletas de cine a solo mil pesos

La estrategia impulsada por Viziona Cines pretende agradecer a los más de 320.000 asistentes que ha recibido en su primer año de operación. Conozca los detalles.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de nov, 2025
Este es el centro comercial de Bogotá en el que puede comprar boletas de cine a solo mil pesos
La compañía ofrece varias promociones en el mes de noviembre
Archivo - Viziona Cines

