Así fueron los últimos días del conductor linchado en Bogotá antes de morir: "Se alteraba mucho"

Así fueron los últimos días del conductor linchado en Bogotá antes de morir: "Se alteraba mucho"

Mauricio Cendales, de 35 años, murió tras ser linchado por un grupo de unos 200 motociclistas, luego de atropellar a algunos conductores. Un familiar contó a Noticias Caracol detalles de la salud del hombre en los últimos días.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de nov, 2025
Familiar de conductor linchado en Bogotá dice que Mauricio Cendales tenía problemas de salud mental

