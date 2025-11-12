Así fueron los últimos días del conductor linchado en Bogotá antes de morir: "Se alteraba mucho"

"Él no era el tipo de persona que está pintando todo el mundo". Estas fueron las palabras de un familiar de Mauricio Cendales, el hombre de 35 años que murió tras ser linchado por un grupo de unos 200 motociclistas en la noche del martes 11 de noviembre, en el barrio El Tintal de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Minutos antes, Cendales había atropellado con su camioneta a un grupo de conductores de moto, en circunstancias que aún son materia de investigación.

De acuerdo con el primer reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre arrolló a un motociclista, quien cayó al suelo. Otros conductores que presenciaron el hecho iniciaron una persecución, mientras Cendales intentaba escapar hacia el occidente. En su huida golpeó a otro motociclista, impactó un vehículo particular y alcanzó incluso a una motocicleta institucional de la Policía.

"Él simplemente se sintió fue atemorizado, acorralado, ninguno le prestaba una voz de apoyo, simplemente lo atacaban. La primera reacción de ellos fue decir que estaba embriagado y que estaba manejando en estado de embriaguez, pero por los videos que todo el mundo circula se ve que la reacción no es de un borracho", contó su sobrino para Noticias Caracol, quien prefirió ocultar su identidad.



El familiar de Cendales enfatizó en que su tío tenía problemas de salud mental desde hace un tiempo, y que en los últimos días se habían agravado. Incluso, afirmó que ya había estado internado por esta causa. "Estaba presentando una situación de descontrol de su ánimo. Hace un año estaba en un tratamiento, lo dieron de alta porque ya estaba normal, pero ahorita volvió a a presentar los mismos síntomas. Estaba muy delicado de salud, se alteraba mucho", añadió.



Lo que pasó la noche anterior al linchamiento en Bogotá

El sobrino del hombre indicó que su tío trabajaba en un parqueadero del centro de Bogotá y vivía con su esposa. Tenía dos hijas, a las que no veía hace algún tiempo. El domingo pasado había viajado en su vehículo hasta el departamento del Tolima, de donde es oriundo, sin ningún tipo de dificultad.



Sin embargo, "cambiaba la forma de ser" continuamente durante los últimos días, por lo que su familia trataba de impedir que usara su camioneta. El entrevistado agregó que cree que el diagnóstico de Cendales era de bipolaridad, sin embargo, no tiene claridad al respecto.

"No tuvimos la oportunidad de atajarlo en esta ocasión", aseguró, e indicó que la noche anterior al suceso, del lunes 10 de noviembre, su esposa había intentado acudir a las autoridades. "La Policía fue por allá al local de él (...) Ella (la esposa) pidió el auxilio para que lo pudiéramos internar en una clínica, y no fue posible que ellos lo vieran", afirmó.

El familiar añadió que ellos trataban continuamente de hablar con él y calmarlo, pero "lastimosamente anoche no se pudo". Además, dijo que hay motociclistas que incluso lo están amenazando por redes sociales, y que llaman a su tío como "borracho, drogadicto o asesino", acusaciones de las que lo ha defendido. "Yo dije que él estaba bajo los efectos de la droga, pero no dije que él hubiera fumado marihuana ni que estuviera bajo efectos alucinógenos ni nada. Simplemente él pudo haber llegado a tomar alguna droga para la actitud que tenía", aseguró.

Finalmente, afirmó que por el momento Medicina Legal no le ha dado a su familia información adicional, pero que esperan aclarar lo sucedido en próximos días y evaluar acciones legales. "Hay que esperar los videos, los demás videos que están rodando. Eso eso es algo que no me puedo apresurar porque en primera instancia él tiene su esposa, entonces ya tendríamos que mirar, pero en el momento mi afán era aclararles que él no es la persona que están viviendo, no es el tipo de persona que está pintando todo el mundo", concluyó.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL