¡Adoptaron a Astra! Perrita que esperó durante 6 años a una nueva familia tras milagroso rescate

La canina que más tiempo llevaba a la espera de ser adoptada en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) encontró un nuevo hogar para recibir amor durante los últimos años de su vida. Fue rescatada hace seis años luego de haber sobrevivido, contra todo pronóstico, a un ataque con machete en el cráneo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 12 de nov, 2025
Astra Milagros
Astra Milagros se había convertido en la imagen de las adopciones distritales de la capital, pues desde su milagroso rescate y recuperación tardó alrededor de seis años en ser adoptada por una nueva familia. -
Foto: Idpyba

