¡Adoptaron a Astra! Perrita que esperó durante 6 años a una nueva familia tras milagroso rescate

Como reza el viejo dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Esa, quizá, sea la más reciente lección que han aprendido los trabajadores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA), luego de que una pareja decidiera adoptar a Astra Milagros, aquella canina de quince años de edad que esperó casi la mitad de su vida para ser acogida. Su historia, al igual que su rescate y recuperación, es un pleno reflejo de que, muchas veces, la paciencia es la clave para esperar lo inesperado.

Astra Milagros es una noble canina que llegó al Instituto hace seis años con un grave pronóstico. En 2019, había sido atendida por el personal de la entidad tras haber sufrido un grave ataque: había recibido un machetazo en la cabeza, y sus esperanzas de sobrevivir eran mínimas. Pese a esto, las ganas de vivir de Astra, el cuidado veterinario y la atención constante de los profesionales del IDPYBA permitieron que, contra todo pronóstico y en un hecho prácticamente milagroso, su vida se mantuviera encendida.

Esta canina fue rescatada hace seis años por el IDPYBA, pero todavía no encuentra el calor de una familia amorosa. - Foto: IDPYBA

Recibió su segundo nombre en honor a su propia vida: haber sobrevivido a un vil ataque humano en una zona tan crítica era prácticamente un milagro, un acontecimiento poco probable, pero el tiempo y el amor actuaron. Pasaron los meses y de aquella grave herida solo quedó el recuerdo y una canina que esperaba con ansias la llegada de una familia que le diera una segunda oportunidad. Lastimosamente, aunque su rescate y recuperación había sido un éxito, Astra tardó años en encontrar a una familia que decidiera llevarla a un nuevo hogar.



Permaneció en la Unidad de Cuidado Animal durante 2.321 días; vio a cientos de gatos y caninos llegar a las instalaciones en graves condiciones y también los despidió felices, con nuevas familias, entre las más de cien jornadas de adopción en las que ella estuvo. Sin embargo, ninguna familia se fijaba en ella. Su permanencia en el lugar durante tanto tiempo la hizo una de las residentes más queridas por los veterinarios, voluntarios y demás cuidadores que pasaban por las edificaciones del IDPYBA.



Pasaron los años y la historia de Astra Milagros se hizo famosa gracias a las campañas distritales y la difusión de medios de comunicación como este. Aunque se hizo conocida y su historia se dio a conocer, la esperanza de que la canina encontrara un hogar para vivir sus últimos años seguía apagándose, pero el día llegó. El pasado domingo 9 de noviembre, Sebastián y Catherine se conmovieron con su historia y decidieron hacerla parte de su familia.

🥳¡PUDIMOS SALVAR A MILAGROS!💗



La perrita llegó con el cráneo abierto, pero tras varias cirugías, tratamiento hospitalario y mucho amor de todos, hoy está totalmente recuperada.🐶👏👏👏



Ahora busca una familia que la ame y proteja por siempre. ¡#SéUnHéroe y adóptala!🏡💞 pic.twitter.com/yWnwx7Cx9b — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) August 16, 2019

"Decidí adoptarla porque su historia es un signo de resiliencia; su historia me conmovió profundamente. Era una perrita de difícil adopción y quise darle unos buenos años de vida. Ella ahora recibirá un nuevo amigo fiel, compañía y amor todos los días, porque es un amor verdadero”, dio a conocer Sebastián, uno de sus adoptantes.

Hoy, Astra Milagros inicia una nueva etapa llena de tranquilidad y amor, convirtiéndose en un símbolo de esperanza que nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Su adopción representa un triunfo para quienes creen en las segundas oportunidades y que los animales viejitos también merecen la felicidad de tener un hogar. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal celebra con orgullo esta historia, que refleja el compromiso permanente de la entidad con la protección, el respeto y la promoción de la adopción responsable.

Al igual que Astra, aún decenas de animales rescatados por el IDPYBA esperan llegar a un nuevo hogar lleno de amor. Los interesados en adoptar pueden hacerlo acercándose, cualquier día, a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, ubicada en la Carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle (Engativá), o comunicarse al WhatsApp 305 837 4465.



Requisitos para adoptar una mascota del IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha formalizado un procedimiento riguroso para la adopción de perros y gatos. Es fundamental que los interesados asuman este paso como un compromiso duradero y vitalicio, el cual debe contar con la aprobación unánime de todas las personas que residen en el hogar.

Para llevar a cabo la adopción, se requiere que los solicitantes reserven el tiempo suficiente para la entrevista y la fase de verificación. Además, se han establecido requisitos obligatorios para garantizar la seguridad del animal durante su traslado al nuevo domicilio:

Para la Adopción de Perros: Es imprescindible presentar una pechera y una traílla . Si el perro a adoptar es catalogado como de manejo especial, se debe contar obligatoriamente con la pechera adecuada y un bozal de tipo canasta .

Es imprescindible presentar una . Si el perro a adoptar es catalogado como de manejo especial, se debe contar obligatoriamente con la pechera adecuada y un . Para la Adopción de Gatos: Los nuevos dueños deben llevar un guacal o un morral diseñado específicamente para el transporte seguro del felino.

Como parte del protocolo, los futuros adoptantes deberán suministrar la siguiente documentación:



Documentación: Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una fotocopia de un recibo de servicio público .

Presentar una y una . Inspección del Hogar: Es crucial tener listas fotografías y videos del lugar donde residirá la mascota, pues estos serán utilizados para inspeccionar y validar el futuro entorno del animal de compañía.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

