Alto tráfico en Bogotá por fuertes lluvias hoy miércoles 12 de noviembre: localidades afectadas

Tras varios días de pocas precipitaciones, Bogotá volvio a tener intensas lluvias en varias de sus localidades durante la tarde de este miércoles 12 de noviembre. Según el repote del sistema de alerta de Bogotá del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se presentan lluvias en siete localidades de la ciudad, lo que se traduce en algunas novedades en materia de movilidad debido a la reducción en la velocidad por las condiciones en la vía.
Y es que en temporadas de lluvia, las autoridades recomiendan a los conductores de todo tipo de vehículos manejar con mayor precaución, ya que estas condiciones climáticas pueden provocar deficiencias en la visibilidad y, por el concreto mojado, afectar las capacidades de frenado de los vehículos. "Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución", explica el Idiger.
A poco de que inicie la hora pico en la que decenas de trabajadores regresen a sus casas, en algunos puntos con lluvias de la capital se reporta un alto tráfico vehicular, por lo que se recomienda utilizar plataformas de movilidad para encontrar buenas alternativas en su regreso a casa y, principalmente, tener prudencia y paciencia en las zonas de mayor tráfico.
Las localidades que actualmente presentan lluvias son las siguientes:
Según la plataforma de movilidad Waze, con corte a las 5:30 de la tarde de este miércoles, las siguientes vías presentan tráfico denso:
La velocidad promedio de estos corredores a esta hora oscila entre los 7 y los 17 kilómetros por hora.
⛈️☔️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 12, 2025
Bosa
Barrios Unidos
Puente Aranda
Chapinero
Antonio Nariño
Engativá
Teusaquillo
Fontibón
⚠️Conduce con precaución pic.twitter.com/q5LGjbLavO
La capital colombiana, conocida por sus cambios climáticos repentinos, exige una conducción más prudente durante la temporada de lluvias. Adoptar medidas preventivas es crucial para evitar siniestros viales y garantizar la seguridad de todos en la vía.
Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se hace un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones. La entidad, a través de su secretaria, Claudia Díaz, ha compartido en reiteradas ocasiones información relevante al respecto.
La misma secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha destacado la labor de vigilancia permanente: “Desde el Centro de Gestión de Tránsito monitoreamos nuestras guías 24/7 para atender oportunamente cualquier emergencia que se pueda presentar, especialmente en esta época de lluvias, como empozamientos de agua, fallas semafóricas o caídas de árboles”.
Con el objetivo de salvaguardar la vida en el asfalto, la entidad ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para los conductores:
Noticia en desarrollo...