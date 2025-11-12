Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado a helicóptero en Amalfi

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Colombia, anunció una millonaria recompensa a quien brinde información por los responsables del atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia, perpetrado el pasado 21 de agosto y por el que murieron 13 policías. (Lea también: El emotivo reencuentro de patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi con su perro antinarcóticos)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ataque se dio cuando se procedía a recoger a uniformados que realizaban labores de erradicación. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se revisó el terreno para verificar que no hubiera presencia de explosivos y garantizar el aterrizaje del helicóptero.

“Llevaron dos caninos. Llegaron, revisaron con esos dos caninos, también con el grupo antiexplosivos la zona (...) confirmaron que todos los protocolos estaban bien”, explicó Sánchez en Noticias Caracol.



Sin embargo, justo en el proceso de embarque, una trampa explosiva fue activada, causando la destrucción casi total del helicóptero y la muerte de varios ocupantes. Al parecer, la detonación derivó de unos cilindros bomba que habían sido enterrados a pocos metros de la superficie sobre la que aterrizó la aeronave.



“Una explosión de un campo preparado prácticamente destruyó el helicóptero y causó unas heridas letales a varias de las personas que iban a bordo y a otros prácticamente los asesinó inmediatamente" agregó.

Publicidad

El ministro dijo que un segundo helicóptero brindó apoyo inmediato, mientras se coordinaba la llegada de aeronaves de la Fuerza Aérea para una eventual extracción. No obstante, “la extracción era tan peligrosa hacerla en ese contexto porque ya había drones, ya se había activado el caos de la batalla", dijo.



Recientemente, el presidente Gustavo Petro dijo que el exdirector de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, “acepta que había información de que había explosivos, ¿cómo así? Entonces, la planificación de la operación Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos enterrados”.

“Me dice el general que estaban en una pista. Eso es mala planificación. Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron. Que fue él mismo que explotó todo eso, él mismo. Ya aterrizó el helicóptero, explotó, ya estaban la mayoría muertos. Los otros murieron esperando que llegara defensa. Podía llegar si hubiera helicópteros masivos, pero tampoco había”, expresó.



¿Por qué Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares?

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Trump informó que “su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”.

Publicidad

Señaló que el atentado en Amalfi, atribuido a las disidencias de las Farc, “fue lanzado contra un helicóptero de tipo UH-60 Black Hawk perteneciente a EE. UU., el cual cargaba miembros de la Policía Nacional de Colombia quienes realizaban un operativo de erradicación de hojas de coca en la región colombiana del Bajo Cauca”.

Invita a que cualquier ciudadano que tenga información sobre los responsables del atentado, se contacte “mediante Signal, Telegram y WhatsApp, o mediante nuestra línea de informes basada en Tor”.

“Su informe puede hacerle elegible por una recompensa y reubicación”, recalca, estableciendo la recompensa en hasta 5 millones de dólares y dando un número, el +1-202-925-0090, así como la cuenta en X de Recompensas por la Justicia en Español (@RFJ_ESPANOL).

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co