Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado a helicóptero en Amalfi

Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado a helicóptero en Amalfi

El Gobierno de Trump también ofrece reubicar a quien dé información sobre el ataque en Antioquia, que dejó 13 policías muertos en agosto pasado.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 12 de nov, 2025
Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado a helicóptero en Amalfi
Captura de pantalla/Embajada de EE. UU.

