Cárcel a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Esteban Moreno: ¿a cuántos años podrían condenarlo?

La juez 67 con función de garantías decidió imponer medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los señalados del homicidio de Jaime Esteban Moreno, de 20 años, en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“La medida aquí procedente es la detención preventiva en establecimiento carcelario”, dijo a lo largo de la audiencia la togada, negando la petición de concederle casa por cárcel luego de que la defensa argumentara que era cabeza de familia porque vive con su madre y abuelita, y es su soporte.

Noticia en desarrollo.

