Persecución en Teusaquillo, en Bogotá: delincuente trató de huir con un revolver

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que este miércoles se presentó una persecución entre un grupo de uniformados y un ladrón, quien iba armado con un revólver. Los hechos se presentaron en la calle 26 con carrera 32, en la localidad de Teusaquillo, generando pánico entre los transeuntes al escuchas un disparo.

Uno de los policías disparó al aire para detenerlo. El sujeto logró ser neutralizado cerca a una entidad bancaria, antes de una gasolinera. El hombre tiene 29 años de edad y su captura se dio por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Noticia en desarrollo...