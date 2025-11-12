En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Persecución en Teusaquillo, en Bogotá: delincuente trató de huir con un revolver

Persecución en Teusaquillo, en Bogotá: delincuente trató de huir con un revolver

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que uno de los uniformados accionó su arma para detenerlo. Fue detenido cerca de una entidad bancaria.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Persecución en Teusaquillo.
Persecución en Teusaquillo.
Policía Metropolitana de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad