EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El pasado desconocido de Armero en el deporte antes de la tragedia: "Teníamos un paraíso"

El pasado desconocido de Armero en el deporte antes de la tragedia: "Teníamos un paraíso"

Armero solía ser una "meca de deportistas", sobre todo de levantamiento de pesas. Cuarenta años después de la tragedia, sus habitantes siguen soñando con ser campeones, a pesar de las dificultades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
El pasado desconocido de Armero en el deporte antes de la tragedia.

