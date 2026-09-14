Jornada en Bogotá ayudará a parejas a formalizar su unión marital de hecho: cómo participar

La convivencia en pareja durante varios años no significa, por sí sola, que exista una declaración formal de la unión marital de hecho. Para quienes quieran adelantar este trámite, en Bogotá se realizará una jornada especial de conciliación que permitirá presentar los casos y avanzar en la formalización de este vínculo jurídico, denominado como "Unión Marital de Hecho", por la relación entre dos personas que hacen "una comunidad de vida permanente y singular", según explicó la Notaría 19 de Bogotá.

La jornada es convocada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía Nacional. Sin embargo, para asistir no basta con presentarse el día de la actividad. Las personas interesadas deben realizar previamente la entrega de los documentos requeridos. La actividad está programada para el viernes 9 de octubre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el parque de Los Novios, en la localidad de Barrios Unidos.



¿Hasta cuándo se pueden entregar los documentos?

De acuerdo con la información de la Secretaría, los documentos deben ser presentados en una de las Casas de Justicia habilitadas en Bogotá. El plazo máximo para cumplir con este requisito es el 18 de septiembre de 2026. Por esta razón, las parejas que quieran participar deben reunir la documentación con anticipación y acercarse a una de las sedes disponibles. Las parejas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:



Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de ambos integrantes de la pareja.

Registro civil de nacimiento de cada compañero o compañera, con una vigencia máxima de 30 días y la respectiva nota marginal.

Fotocopia del registro civil de nacimiento de los hijos en común, en caso de que la pareja tenga hijos.

Fotocopia de la ecografía, si la compañera se encuentra en estado de embarazo.

Fotocopia de un recibo de servicios públicos en el que se pueda verificar el estrato.

En caso de haber tenido una relación matrimonial o patrimonial anterior, se deberá presentar la sentencia judicial, escritura pública o acta de conciliación que demuestre la cesación de los efectos civiles y/o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial.

Si alguno de los integrantes tiene hijos con una tercera persona, deberá presentar el inventario solemne de menores de edad o el comprobante que demuestre que dicho trámite está en curso.

Es importante revisar la documentación antes de acudir a la sede, especialmente los registros civiles, debido a que estos deben cumplir con la vigencia establecida para el proceso.



¿Dónde se pueden entregar los documentos?

Las personas interesadas pueden acercarse a diferentes Casas de Justicia de Bogotá para realizar el proceso previo a la jornada.



Casa de Justicia de Usme: Dirección: Calle 137 c sur # 13 - 51

Casa de Justicia de Usaquén: Dirección: Autonorte (Av. Cra. 45) # 159A - 82

Casa de Justicia - San Cristóbal: Dirección: Calle 31 c sur # 3-67 Este

Casa de Justicia - Barrios Unidos: Dirección: Calle 68 # 53 - 34

Casa de Justicia - Bosa Centro: Dirección: Cr. 81D # 59 A - 59 Sur

Casa de Justicia Bosa - Campo Verde: Dirección: Calle 85 sur # 94 - 35

Casa de Justicia - Chapinero: Dirección: Calle 63 N. 9 - 76

Casa de Justicia - Ciudad Bolívar: Dirección: Diagonal 62 sur # 20f - 20

Casa de Justicia - Engativá: Dirección: Transversal 113 B No. 66 -54

Casa de Justicia - Fontibón: Dirección: Calle 17 # 98 - 71

Casa de Justicia - Kennedy: Dirección: Avenida Boyacá # 36-57 sur

Casa de Justicia - Mártires: Dirección: Cr. 21 # 14 -75

Casa de Justicia - Puente Aranda: Dirección: Avenida primero de mayo #52b-04

Casa de Justicia - Suba Ciudad Jardín: Dirección: Cra. 59 # 131 A - 15

Casa de Justicia - Suba La Campiña: Dirección: Cll. 139 # 98A - 26

Casa de Justicia - Tunjuelito: Dirección: Calle 51 sur # 7 - 35

¿Qué es una unión marital de hecho en Colombia?

La unión marital de hecho es una figura jurídica contemplada en Colombia mediante la Ley 54 de 1990. Se refiere a la convivencia de dos personas que forman una "comunidad de vida permanente y singular", sin necesidad de estar casadas. El reconocimiento de esta figura no está limitado a las parejas heterosexuales. Las parejas del mismo sexo también cuentan con protección jurídica en este ámbito, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para que exista una unión marital de hecho deben presentarse determinadas condiciones relacionadas con la convivencia y la intención de construir una vida en común. De acuerdo con el Centro de Arbitraje y Reconciliación, entre los aspectos que contempla esta figura están:



Voluntad: ambos integrantes deben decidir libremente compartir su vida y formar una comunidad familiar.

ambos integrantes deben decidir libremente compartir su vida y formar una comunidad familiar. Comunidad de vida: debe existir una convivencia real, acompañada de ayuda y apoyo mutuo.

debe existir una convivencia real, acompañada de ayuda y apoyo mutuo. Permanencia: la relación debe tener estabilidad y no corresponder a una convivencia ocasional.

la relación debe tener estabilidad y no corresponder a una convivencia ocasional. Singularidad: la unión debe ser única.

la unión debe ser única. Capacidad: las personas deben cumplir las condiciones legales para conformar este tipo de relación.

las personas deben cumplir las condiciones legales para conformar este tipo de relación. Situación matrimonial: los integrantes de la pareja no pueden estar casados entre sí, aunque pueden haber tenido matrimonios anteriores con otras personas, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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