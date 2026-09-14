En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DANE
LAURA SARABIA
MARELBYS MEZA
AVIONETA DESAPARECIDA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan manifestaciones en la Calle 80 por desaparición de menor de 15 años: así está la movilidad
EN VIVO

Reportan manifestaciones en la Calle 80 por desaparición de menor de 15 años: así está la movilidad

La movilización se presenta en medio de la preocupación por el paradero de Josephe Santiago Santamaría, de 15 años, cuya desaparición mantiene en alerta a su familia y comunidad educativa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
Manifestaciones 80
Captura de pantalla - X: @RocioDussanPer

La desaparición de Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, motiva una manifestación durante la noche de este lunes en la avenida Calle 80 con carrera 77, en Bogotá. La protesta afecta la movilidad del sector y genera cambios en la operación de TransMilenio.

De acuerdo con la concejal Rocío Dussán Pérez, Josephe Santiago fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre, cuando salió del colegio La Palestina, ubicado en la localidad de Engativá.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Compañeros de colegio y padres de familia se suman a la manifestación para exigir celeridad en las investigaciones y reforzar las labores de búsqueda del menor.

Últimas Noticias

Capturan a adulto mayor señalado de vender drogas en el Parque de los Hippies, en Bogotá
BOGOTÁ

Capturan a supuesto cuidador de carros por vender drogas en parque de Bogotá: quedó en cámaras

Más de 1.394 vacantes de empleo en Bogotá: así puede aplicar a las ofertas disponibles
BOGOTÁ

Más de 1.394 vacantes de empleo en Bogotá: así puede aplicar a las ofertas disponibles

La desaparición mantiene en alerta a sus familiares y a la comunidad educativa, quienes también piden a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ICBF activar las rutas de búsqueda y acompañamiento correspondientes para avanzar en la localización de Josephe Santiago.

Publicidad

Así está la movilidad en la Calle 80

  • 8:33 p.m. |Continúa el bloqueo en la Calle 80: familiares y allegados de Joseph Santiago mantienen bloqueados los carriles mixtos y exclusivos a la altura de la carrera 77, mientras solicitan acceso a las cámaras de seguridad de la estación La Granja. Movilidad se encuentra apoyando los desvíos.
  • 7:55 p.m.| Reportan 24.717 personas afectadas, se mantienen los retornos hacia el oriente por la carrera 77 y hacia el occidente por la carrera 90. Las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continúan sin operar y las rutas TransMiZonal siguen con desvíos.
  • 7:16 p.m. | La manifestación afecta el paso de los buses troncales en ambos sentidos de la avenida Calle 80 con carrera 77. La flota realiza retornos hacia el oriente sobre la carrera 77 y hacia el occidente sobre la carrera 90. Las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continúan sin operar y las rutas TransMiZonal mantienen los desvíos.
  • 6:40 p.m. | Según el reporte, manifestación ajena a la operación de TransMilenio afecta el paso de los buses troncales a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 77, inicialmente en sentido oriente-occidente. La flota realiza un contraflujo, mientras las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali dejan de operar. Algunas rutas TransMiZonal activan desvíos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en la localidad de Bosa también se realiza un plantón en la Calle 63 Sur # 81 A-30, por la menor Alana Sofía Castañeda Chávez. Vista por ultima vez en el barrio Clarelandia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Localidad Engativá

Manifestaciones Públicas

Publicidad

Publicidad

Publicidad