Reportan manifestaciones en la Calle 80 por desaparición de menor de 15 años: así está la movilidad

La desaparición de Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, motiva una manifestación durante la noche de este lunes en la avenida Calle 80 con carrera 77, en Bogotá. La protesta afecta la movilidad del sector y genera cambios en la operación de TransMilenio.



De acuerdo con la concejal Rocío Dussán Pérez, Josephe Santiago fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre, cuando salió del colegio La Palestina, ubicado en la localidad de Engativá.

Compañeros de colegio y padres de familia se suman a la manifestación para exigir celeridad en las investigaciones y reforzar las labores de búsqueda del menor.

La desaparición mantiene en alerta a sus familiares y a la comunidad educativa, quienes también piden a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ICBF activar las rutas de búsqueda y acompañamiento correspondientes para avanzar en la localización de Josephe Santiago.



Reportan bloqueos en la calle 80, a la altura de la carrera 77, en el occidente de #Bogotá. La manifestación se da por la desaparición de un menor de edad del que no se tiene rastro hace cuatro días.



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Así está la movilidad en la Calle 80

8:33 p.m. |Continúa el bloqueo en la Calle 80: familiares y allegados de Joseph Santiago mantienen bloqueados los carriles mixtos y exclusivos a la altura de la carrera 77, mientras solicitan acceso a las cámaras de seguridad de la estación La Granja. Movilidad se encuentra apoyando los desvíos.

7:55 p.m.| Reportan 24.717 personas afectadas , se mantienen los retornos hacia el oriente por la carrera 77 y hacia el occidente por la carrera 90. Las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continúan sin operar y las rutas TransMiZonal siguen con desvíos.

, se mantienen los retornos hacia el oriente por la carrera 77 y hacia el occidente por la carrera 90. Las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continúan sin operar y las rutas TransMiZonal siguen con desvíos. 7:16 p.m. | La manifestación afecta el paso de los buses troncales en ambos sentidos de la avenida Calle 80 con carrera 77. La flota realiza retornos hacia el oriente sobre la carrera 77 y hacia el occidente sobre la carrera 90. Las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continúan sin operar y las rutas TransMiZonal mantienen los desvíos.

6:40 p.m. | Según el reporte, manifestación ajena a la operación de TransMilenio afecta el paso de los buses troncales a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 77, inicialmente en sentido oriente-occidente. La flota realiza un contraflujo, mientras las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali dejan de operar. Algunas rutas TransMiZonal activan desvíos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en la localidad de Bosa también se realiza un plantón en la Calle 63 Sur # 81 A-30, por la menor Alana Sofía Castañeda Chávez. Vista por ultima vez en el barrio Clarelandia.

🚨𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬, 𝐧𝐢𝐧̃𝐚𝐬 𝐲 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟖𝟎, 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐳𝐜𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢́𝐚.



Según sus compañeros, la… pic.twitter.com/Hn3FDVZNUB — Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) September 15, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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