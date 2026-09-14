Capturan a supuesto cuidador de carros por vender drogas en parque de Bogotá: quedó en cámaras

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre de 72 años, señalado de presuntamente estar comercializando marihuana en inmediaciones del Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero. El procedimiento se originó a partir del seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

La institución confirmó que desde este sistema se habría identificado a una persona que, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, estaría involucrada en una actividad relacionada con la venta de estupefacientes. Tras la alerta, integrantes de la Policía se trasladaron hasta el parque para verificar la situación. Los uniformados ubicaron al hombre señalado y procedieron a realizarle un registro.



Así fue capturado supuesto cuidador de carros por presuntamente vender drogas

El caso se conoció luego de que operadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) observaran a un hombre que permanecía en el sector y que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, aparentaba desempeñarse como cuidador de carros. Durante el monitoreo, las cámaras registraron al hombre desplazándose hacia una zona de matorrales. Allí habría utilizado una reja para esconder lo que posteriormente fue identificado como una sustancia estupefaciente.

Los operadores continuaron observando sus movimientos y mantuvieron identificado el lugar en el que había dejado la droga. El seguimiento permitió establecer que el hombre regresaba al punto cuando, presuntamente, se presentaban personas interesadas en adquirir las sustancias. Uno de los momentos registrados ocurrió cuando una persona llegó al sector en una patineta eléctrica.



Según el reporte de las autoridades, el hombre se dirigió hasta la zona que había sido observada previamente, sacó una sustancia de la caleta y posteriormente se desplazó detrás de los matorrales, donde habría realizado la entrega. Después de esta situación, las cámaras continuaron con el seguimiento. Poco tiempo después se habría presentado un segundo encuentro con otra persona que llegó al lugar.



Las cámaras no perdonan. Un adulto mayor de 72 años pretendía pasar desapercibido vendiendo droga en pleno Parque de los Hippies, pero la sala de monitoreo lo detectó en tiempo real.



🚨Resultado: capturado y 120 gramos de marihuana fuera de las calles. pic.twitter.com/F9X1uCdZEW — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 14, 2026

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Con la información obtenida durante el monitoreo, el operador del C4 se comunicó con las unidades de la Policía de Bogotá que se encontraban en la zona. Los uniformados llegaron hasta el sector y abordaron al sospechoso. Sin embargo, durante el procedimiento no encontraron las sustancias en poder del hombre. Los policías se dirigieron hacia el lugar que había sido señalado previamente por los operadores del sistema de videovigilancia. Allí encontraron los estupefacientes que, de acuerdo con el seguimiento realizado desde el C4, habían sido ocultados minutos antes.



Policía encontró 120 gramos de marihuana durante el procedimiento

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, durante el registro fueron encontrados 120 gramos de marihuana en poder del ciudadano. Por este motivo, el hombre fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía señaló que la captura se produjo en flagrancia y que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial. La información entregada por las autoridades no precisa, por ahora, las circunstancias exactas en las que habría ocurrido la presunta comercialización ni si el hombre tenía antecedentes judiciales.

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Según explicó la teniente coronel Adriana Ruiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso comenzó con el seguimiento realizado desde las cámaras instaladas en el sector. La oficial indicó que el sistema permitió "alertar a las patrullas de vigilancia sobre un ciudadano sospechoso que presuntamente comercializaba estupefacientes en el Parque de los Hippies. Se logró ubicarlo y capturarlo en flagrancia".



¿Cuántas capturas han permitido las cámaras del C4 en Bogotá?

La Policía informó que, durante lo corrido de 2026, las cámaras de videovigilancia del C4 han contribuido a la materialización de 514 capturas en Bogotá, "evidenciando cómo la tecnología, el monitoreo permanente y la capacidad de reacción de la Policía Nacional se convierten en herramientas fundamentales para fortalecer la seguridad en Bogotá", según presentó la Policía Metropolitana de Bogotá en un balance.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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