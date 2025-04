Las dudas y el rompecabezas del caso Juan Felipe Rincón en Bogotá: chats, videos y declaraciones

Con un video en donde una menor de edad hace duras revelaciones en torno al crimen del joven Juan Felipe Rincón , quien fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en Bogotá, los abogados de la familia de la víctima piden a la Fiscalía que tenga en cuenta esta grabación, pues aseguraron que el ente investigador ya tenía conocimiento de este material, pero no lo ha incluido en el caso. Además del video, las autoridades tienen una serie de grabaciones de cámaras de seguridad y material probatorio que ayudaría a entender qué fue lo que sucedió.

En el video, la menor de edad indicó que está dispuesta a dar su declaración, siempre y cuando haya protección para ella y su familia. La menor, además, sostuvo que una red de extorsionistas estaría detrás del homicidio del joven bogotano.

Este caso continúa estando lleno de incógnitas, pues las autoridades no han logrado determinar quién fue la persona que le disparó a Juan Felipe y terminó con su vida. Las investigaciones señalaron a dos presuntos homicidas: Sergio Felipe Rico, el escolta que acompañaba a la víctima, y otro hombre que se encontraba en el lugar de los hechos, quien fue identificado como Andrés Camilo Sotelo.

Sotelo fue detenido por las autoridades señalado de asesinar a Juan Felipe . Sin embargo, el juez 76 con función de garantías lo dejó libre el 2 de diciembre de 2024 luego de que no se encontraran elementos probatorios suficientes para culpar al detenido por el crimen.

Las armas incautadas en el caso

Entre las pruebas que el juez consideró para conceder la libertad a Andrés Camilo Sotelo se encuentran las armas halladas en la escena del crimen y la necropsia del joven de 21 años, entre otras. En su análisis, el juez resaltó que únicamente el arma del escolta Sergio Rico tenía capacidad de disparo, ya que los exámenes del CTI determinaron que el arma entregada por la hermana de Sotelo no era funcional para accionar. Se trataba de un arma traumática, incapaz de causar la muerte de Juan Felipe el 24 de noviembre.

El juez también resaltó irregularidades en los registros de las armas de fuego dentro de las bases de datos oficiales de Colombia. En particular, expresó su inquietud sobre el hecho de que el arma del escolta, perteneciente a la Policía Nacional, no figurara en dichos registros.

El juez 76 de control afirmó que, entre las armas incautadas, la única apta para disparar pertenecía al escolta Sergio Rico: una Sig Sauer modelo SP2022, calibre 9 milímetros. Sobre esta, señaló: “La pistola Sig Sauer es apta para disparar. El proveedor se encontró en buen estado de funcionamiento, tiene una capacidad para alojar 15 cartuchos calibre 9 milímetros. Tanto la pistola como el proveedor son aptos”.

Además, el juez destacó la potencia del arma del escolta, indicando que “es potente, está entre las mejores armas de 9 milímetros en el mundo y tiene unas características especiales. Esa pistola Sig Sauer tiene unos componentes en su cañón que son unas estrías que, al momento de dispararse, el proyectil sale con una potencia que es a través de la conducción de una pólvora especial que tienen las vainillas y que al momento de salir coge una velocidad, de acuerdo con esas estrías para producir el daño que se debe producir. O sea, es letal”.

Finalmente, el togado precisó que “la única arma apta para disparar era la Sig Sauer y que frente al arma que portaba, al momento de los hechos, Andrés Camilo Sotelo, se puede determinar que no era apta para disparar, contrario a la Sig Sauer”.

En relación con el arma que tenía en su poder Andrés Camilo Sotelo, el juez señaló que “si el arma que poseía no tenía la capacidad y no era apta para disparar, podemos decir que la inferencia razonable de autoría se desvanece”.

Para el togado, el hecho de que el arma de Andrés Camilo Sotelo no fuera apta para disparar “imposibilita la racionalidad jurídica de solicitud de medida de aseguramiento”.

Libertad de Andrés Camilo Sotelo

El juez también abordó el delito de porte ilegal de armas, por el cual fue imputado Andrés Camilo: “En el archivo de balística dice que es un arma CO2. No es un arma de fuego”. Explicó que el arma CO2 funciona mediante combustión, a través de una pipeta de gas.

Asimismo, el juez enfatizó que el arma utilizada en el asesinato de Juan Felipe Rincón fue “un arma potente”, con características similares a la del escolta. “No estoy hablando de responsabilidades, pero la única arma apta para disparar era la Sig Sauer”, puntualizó.

Respecto a la medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, el togado declaró que “no hay un respaldo probatorio frente a esa conclusión a la que ha llegado la Fiscalía General de la Nación para poder establecer que el joven Andrés Sotelo es la persona que disparó un arma y que causó la muerte y los daños frente a la humanidad de Juan Felipe Rincón Morales”.

“Se decreta libertad inmediata para Andrés Sotelo por los argumentos expuestos”, dictaminó el juez en su sentencia sobre la solicitud de medida de aseguramiento.

Finalmente, el juez subrayó que, pese a su liberación, Andrés Camilo Sotelo seguirá vinculado al proceso.

Declaraciones de las menores

Otra menor de 10 años, que ya dio su declaración ante la Fiscalía y que habría tenido contacto con Juan Felipe a través de redes sociales, dijo que el acercamiento entre ambos se dio por medio de un juego conocido como verdad o reto, en el que la víctima habría planteado las dinámicas.



Niña: "Él me preguntó: '¿Verdad o reto?', y yo le contesté: 'Reto'. Él me dice: 'Envíame una foto debajo de tu ropa cómo estás', y yo no se la envié cuando él me dijo".

"Él me preguntó: '¿Verdad o reto?', y yo le contesté: 'Reto'. Él me dice: 'Envíame una foto debajo de tu ropa cómo estás', y yo no se la envié cuando él me dijo". Agente CTI: "O sea, ¿él te dijo que le enviaras una foto de cómo estaba qué?".

"O sea, ¿él te dijo que le enviaras una foto de cómo estaba qué?". Niña: "Debajo de la ropa y yo le dije: 'No'. No le contesté ahí. Y ahí paramos y ahí es cuando él me envía unas fotos de su cuerpo".

"Debajo de la ropa y yo le dije: 'No'. No le contesté ahí. Y ahí paramos y ahí es cuando él me envía unas fotos de su cuerpo". Agente CTI: "¿Qué clases de fotos te envió?".

"¿Qué clases de fotos te envió?". Niña: "Una foto desnudo de él".

"Una foto desnudo de él". Agente CTI: "¿Qué se veía en esa foto exactamente?"

"¿Qué se veía en esa foto exactamente?" Niña: "Se veía la cola, el pene, todo el cuerpo totalmente sin ropa".

"Se veía la cola, el pene, todo el cuerpo totalmente sin ropa". Agente CTI: "¿Se veía el rostro?"

"¿Se veía el rostro?" Niña: "Sí, señor"

La menor sostuvo que finalmente accedió a enviarle una foto a Juan Felipe de sus partes íntimas con un emoji tapándolas. Después, según el relato, la mamá de la niña se dio cuenta de lo que estaba pasando y se hizo pasar por ella para fraguar un supuesto plan.



Agente CTI: "¿Qué fue lo que planeó?"

"¿Qué fue lo que planeó?" Niña: "Para que se reunieran el domingo"

"Para que se reunieran el domingo" Agente CTI: "¿Quiénes? ¿Con quién?"

"¿Quiénes? ¿Con quién?" Niña: "Con ***, mi tío y con la amiga de mi mamá"

"Con ***, mi tío y con la amiga de mi mamá" Agente CTI: "O sea, ¿tu mamá planeó que se reuniera Juan Felipe con *** y con quién más?"

"O sea, ¿tu mamá planeó que se reuniera Juan Felipe con *** y con quién más?" Niña: "Con mi tío, con mi tía y *** lo trajo para nuestra casa"

La otra joven de 15 años que declaró en este caso indicó que conoció a Juan Felipe por medio de la niña de 10 años y, aunque no son familiares, sí residían en la misma casa: "Le estaba comentando una situación sentimental con una persona mía y me dijo: 'Si quieres te presento un amigo', y yo volteé, la miré y le dije: '¿Un amigo tuyo? Tiene 10 años, amor'. Y me dice: 'Pero él tiene 25', y yo la miré y le dije: '¿Usted por qué se habla con un hombre de 25 años si usted apenas tiene 10 años?', y me hizo algunas caras y yo supuse que era alguien de la familia y le dije: 'Ah bueno, está bien'. "Le mando videos míos en Instagram. Él me mandaba razones con la muchacha y yo le mandaba razones con ella".

Esto, según las autoridades, se mantuvo durante varios días hasta el 23 de noviembre de 2024, cuando la menor de 15 años y Juan Felipe habrían pactado una cita para encontrarse. De dicha cita, la mamá de la menor de 10 años se enteró. "Empieza a decirme que la hija de ella tenía conversaciones con un man mayor que ella, que le estaba mandando fotos. En el momento no caía en cuenta que era el mismo man", dijo la adolescente.

Agregó que la mamá de la niña de 10 años "me mostró el perfil del muchacho y yo quedé sorprendida y le dije: 'Yo me estoy hablando con ese muchacho, me voy a ver con él ahorita'. Ella me dijo: '¿Se va a ver con él?, y yo le dije: 'Sí, voy ahorita al norte. Me dijo: '¿Cómo hacemos para que lo traiga y lo encaramos todos?'".

"La idea era encerrarlo (a Juan Felipe)": menor implicada

Desde ese momento, según las investigaciones, se habría empezado a armar un plan. Según la joven de 15 años, esta idea era “encerrarlo en la casa y que luego llegara la Policía para hablar con él. La idea era decirle: 'Vamos a desayunar, te invitamos a desayunar'".



Agente CTI: "¿A quién?".

"¿A quién?". Joven de 15 años: "A Juan Felipe y mientras desayunaba nosotros llamábamos a la Policía y que apenas llegara la Policía decirle: 'Es él y pasa esto, esto y esto'".

No obstante, todo se salió de control y luego del encuentro entre Juan Felipe y la menor de 15 años comenzó una discusión y se generó una riña entre la víctima y un grupo de personas que le reclamaban por las conversaciones de él con la niña de 10 años. Juan Felipe llegó al barrio Quiroga junto con su escolta y se ve en cámaras de seguridad que lo comenzaron a golpear.

Según la niña de 10 años, el escolta de Juan Felipe habría llegado alterado al lugar y, al ver las agresiones contra su protegido, comenzó a disparar: "Ahí es cuando el guardaespaldas estaba drogado, se le movía la boca muy extraño y estaba todo loquito. Ahí es cuando no se fija y apunta a Juan Felipe y cuando Juan Felipe se voltea para dar la espalda, ahí es cuando le pega en la espalda con una bala".

El pasado 4 de febrero, Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, denunció que la principal testigo del caso, la menor de 15 años, había desaparecido. En un documento, el defensor señaló que “el 23 de diciembre de 2024, la persona que se contactó con el suscrito le envió a un investigador de la representación de víctimas un video grabado por la menor S.V.B. en el que indicaba que Juan Felipe Rincón Morales había sido víctima de un supuesto plan para extorsionarlo, que ella había sido instrumentalizada para ello y que necesitaba protección para su familia, pues iba a contar quienes habían sido los partícipes de dicho plan y la forma en que se ejecutó el mismo”.

En medio de las diligencias, el abogado sostuvo que la adolescente se “encontraba en peligro por haber sido sujeto de amenazas y que esta quería contar la verdad de lo sucedido, pero necesitaba protección por parte de las autoridades”.

"Fui víctima de una banda de extorsionistas": menor implicada

El video al que se refiere el investigador es el que fue revelado el 2 de abril en el cual dice la menor de 15 años lo siguiente: “Buenos días, este video yo lo hago con causa de explicar lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Yo no lo conocía, me dejé engañar, me dejé lavar la cabeza por ellos. Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe sino hasta el final de todo esto”.

Finalmente, agregó que “yo estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para mi familia. Estoy dispuesta a declarar todo en contra de ellos. Yo sé en dónde viven, en qué trabajan, qué es lo que hacen y los conozco muy bien. Entonces, yo puedo ser de gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí. Yo pido protección a cambio, no solo para mí, sino para mi familia”.

William Rincón, general en retiro de la Policía, se refirió a la nueva prueba y manifestó que “para mí la opinión es bastante crítica en dos sentidos: una, la importancia que tiene este video para esclarecer los hechos, donde mi hijo fue sustraído de su casa y llevado a un lugar donde posteriormente fue asesinado. La otra instancia es el interés que debería haber tenido frente a la Fiscalía para que no solamente se observe, sino que se tomen las entrevistas y se pueda esclarecer cada uno de estos hechos, además de otros detalles que cuenta la joven frente a la actividad que generaron ellos criminal para poder extorsionar a mi hijo y posteriormente, en medio de un engaño, llevarlo a este sector”.

Por último, dijo el general (r), el escolta que acompañaba a su hijo el día de lo sucedido “está también inmerso en un proceso de justicia penal militar. Sé que ya han adelantado cada uno de los elementos materiales probatorios y tendrá también algún resultado que aclare esta situación”.

El próximo 10 de abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación pedirá la preclusión de este caso en audiencia pública.

