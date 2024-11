Mamá de Juan Felipe Rincón revela lo que pasó con el celular del joven muerto

Continúa el misterio frente a la muerte del joven de 21 años Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía Nacional, William Rincón, y de la señora Dina Morales. Las autoridades no han podido determinar desde qué arma de fuego la víctima fatal recibió el disparo que acabó con su vida.

Este jueves, 28 de noviembre de 2024, la mamá de Juan Felipe se pronunció sobre este caso en Noticias Caracol en vivo y reveló qué sucedió con el celular de su hijo luego del asesinato. También habló acerca de una supuesta suplantación en contra de la víctima. Además, cuestionó a la familia de la menor de edad implicada, con la que, supuestamente, el joven de 21 años sostenía una relación sentimental hace tres meses.

¿Por qué Juan Felipe Rincón estaba en el barrio Quiroga?

En cuanto a qué hacía Juan Felipe Rincón en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, el día que fue asesinado, Dina Morales señaló que "no tengo ni idea, Juan Felipe no acostumbraba a frecuentar esos lugares. Si no tenía conocimiento de que él salía con esta niña, mucho menos tenía conocimiento de por qué se encontraba ahí. De hecho, cuando me lo dijeron me afectó muchísimo ver esa forma como me lo agredieron".

Sobre las redes sociales que manejaba Juan Felipe, Dina Morales aseguró: “Él me envió una foto donde una vez alguien se estaba haciendo pasar por él. Un tal Juan Gastelbondo. Entonces, él me dijo: ‘mamá, este imbécil se está haciendo pasar por mí con mis fotos’”. Según la mujer, su hijo escribió en redes sociales lo siguiente: “Ayúdenme a reportar a esta imbécil que se hace pasar por mí. Le anda pidiendo fotos atrevidas a muchas chicas”.

Agregó la mujer que “él me comentó eso y me dijo que no sabía qué hacer. Yo le dije que hiciera lo que realmente fuera pertinente. Yo poco de redes sociales sé porque no me da tiempo para eso y le tengo como pereza a la tecnología en ese sentido. Él publicó en su Facebook lo que estaba pasando y denunció ante Facebook la situación que estaba pasando. Eso fue para mayo”.

La mamá de Juan Felipe también habló sobre la relación que él tenía con Andrés Sotelo, detenido por el crimen. “Realmente, no tengo conocimiento de ello, y es lo que me lleva a preguntarme qué pasó. No sabía nada, nunca lo vi que frecuentara esos sitios por allá. Cuando de pronto se iba hacia el sur, siempre estaba con el conductor, yo lo llamaba por videollamadas a pedirle ubicación. Siempre estaba pendiente de él. Sin embargo, yo siempre me tranquilizaba porque él estaba con Sergio Rico (escolta) y pues sentía que estaba protegido. Siempre me lo cuidó, siempre estuvo ahí”.

Juan Felipe Rincón "no se molestaba porque le cogieran el celular"

Sobre las acusaciones de que Juan Felipe se estaba contactando con una niña de 8 años, Dina Morales mencionó que “realmente, como madre, presiento que el tema de la niña es algo totalmente falso. Como mamá presiento cuando alguien habla con sinceridad y esta madre de esta niña lo sabe. Sé que es mentira porque mi hijo no era ese tipo de personas. Por más que Juan Felipe quisiera esconder, uno se da cuenta de las cosas. Él no se molestaba porque uno le cogiera el celular. De hecho, mi sobrino hasta se sabía la clave del celular de Juan. No tenía nada que esconder".

En cuanto a la supuesta relación que Juan Felipe tenía con una menor de edad, la mamá del joven asesinado mencionó que ella ha visto a muchos hombres mayores saliendo con menores de edad: “Yo no estoy justificando que mi hijo lo haga, pero si mi hijo salió con esta chica de 16 años, siendo menor de edad, ¿dónde estaban sus padres? ¿Cómo una niña de 16 años, si tiene valores, principios, se va a quedar por fuera de su casa y sus papás no le van a decir nada si supuestamente dicen que llevaban tres meses de relación? ¿Por qué vamos a juzgar algo que hizo mi hijo? ¿Dónde están los padres? Porque si yo tengo una niña, una hija de 15 años no se me queda por fuera". Según la mujer, ella no tenía conocimiento de esa relación.

¿Qué pasó con el celular de Juan Felipe Rincón?

Dina Morales habló sobre el celular de Juan Felipe Rincón y dijo que “ese celular quedó en el lugar donde estaba y tengo entendido que lo tiene la Fiscalía”.

Finalmente, Morales dijo que busca que el nombre de su hijo se limpie y que si sale algo en contra de Juan Felipe, ella y el general William Rincón no lo van a ocultar.

