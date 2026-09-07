¿Qué son y cómo funcionan los aisladores sísmicos en puentes de Bogotá?

Bogotá se encuentra en una zona en la que la posibilidad de que ocurra un movimiento sísmico debe ser considerada dentro de la planificación y construcción de la infraestructura. Por esta razón, además de las medidas relacionadas con edificaciones, las obras de infraestructura vial también incorporan sistemas destinados a responder de una manera determinada ante este tipo de eventos.

Uno de esos sistemas son los aisladores sísmicos, elementos que no están diseñados para impedir que un puente se mueva durante un terremoto. Su función es permitir que la estructura tenga cierto desplazamiento controlado y reducir la cantidad de energía que llega directamente a sus diferentes componentes. De acuerdo con información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), este tipo de dispositivos ya hace parte de algunos de los nuevos puentes vehiculares construidos en diferentes sectores de la capital.



¿Qué son los aisladores sísmicos de los puentes?

Los aisladores sísmicos son dispositivos que se instalan en puntos específicos de la estructura para generar una separación controlada entre el tablero del puente y la infraestructura que lo sostiene. "Al moverse el terreno, durante una situación de sismo o terremoto, el aislador permite que el movimiento ocurra de manera controlada (desplazándose o deformándose), lo que reduce la transmisión directa del impacto en la estructura del puente", indicó la Alcaldía de Bogotá.

Una de las características de este sistema es que aumenta el periodo de vibración de la estructura. Esto significa que el puente responde al movimiento del suelo de una manera diferente a la que tendría si sus componentes estuvieran rígidamente conectados. "Estos elementos están diseñados para trabajar en la reducción de la transmisión de la energía telúrica hacia el puente, incrementando su periodo de vibración y disipando las fuerzas sísmicas para evitar fallas catastróficas y garantizar la continuidad operativa de las estructuras vehiculares", agregó la Alcaldía al respecto.



Los aisladores utilizados en este tipo de infraestructura suelen estar fabricados con capas de caucho y placas de acero que trabajan de manera conjunta. La combinación de estos materiales permite que el dispositivo soporte las cargas habituales del puente y, al mismo tiempo, tenga la capacidad de deformarse ante determinados movimientos horizontales. Además, las características y dimensiones de cada aislador dependen del diseño de la estructura en la que será instalado.



¿En qué puentes de Bogotá hay aisladores sísmicos?

Según la información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, actualmente hay aisladores sísmicos instalados en varios puentes vehiculares nuevos de Bogotá. Entre las estructuras mencionadas por el IDU se encuentran:



La glorieta elevada del grupo 4 de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas.

Los nuevos puentes de Venecia, ubicados en la Autopista Sur con carrera 68.

Los puentes correspondientes al grupo 5 de la avenida 68 con calle 26.

El puente de la avenida Rincón con avenida Boyacá.

El puente de la calle 100 con avenida Suba.

Estos puntos corresponden a sectores en los que durante los últimos años se han desarrollado proyectos de infraestructura vial y construcción de nuevos pasos elevados. "Al integrar este tipo de tecnología en puntos clave de la ciudad, se garantiza que cada nueva obra cuente con los más altos estándares de calidad y seguridad, consolidando una construcción responsable pensada para proteger la vida de las personas y asegurar la durabilidad del espacio público a largo plazo", concluyó la entidad.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL