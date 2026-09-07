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Brutal ataque a vigilante para robarle sus pertenencias en Bogotá: autoridades buscan al responsable

El trabajador se encontraba junto a una caseta de vigilancia cuando fue sorprendido por un hombre que lo habría atacado para quitarle sus pertenencias y su bicicleta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Brutal ataque a vigilante para robarle sus pertenencias en Bogotá: autoridades buscan al responsable
Autoridades buscan al responsable -
Captura de pantalla

Un violento hecho de inseguridad quedó registrado en imágenes de cámaras de vigilancia en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá, donde un vigilante fue atacado mientras se encontraba cerca de una caseta de vigilancia. El hombre resultó herido en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

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De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el vigilante se encontraba de pie y utilizando su celular cuando un hombre apareció por detrás y, sin mediar palabra, lo golpeó en la cabeza con un objeto que parece ser una roca.

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Tras recibir el impacto, el trabajador cayó al piso. En ese momento, el agresor habría aprovechado para tomar el dispositivo móvil que tenía el vigilante y posteriormente volvió a lanzarle otro objeto. Las imágenes también muestran al hombre recogiendo otras pertenencias antes de tomar la bicicleta del trabajador y abandonar el lugar.

El presunto responsable llevaba un pantalón de color claro, un saco negro y una gorra negra, características captadas por las fotos del sector que serán tenidas en cuenta dentro de la investigación que adelantan las autoridades para establecer su identidad y ubicación.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

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Según el reporte oficial, una patrulla de vigilancia fue alertada sobre una persona lesionada en vía pública. Los uniformados acudieron de inmediato al lugar y encontraron a un ciudadano que presentaba una herida a la altura de la cabeza.

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El hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La comunidad manifestó a los policías que el ciudadano habría sido agredido con lo que sería un objeto contundente, al parecer, con el propósito de hurtarle sus pertenencias.

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Por el momento, la Policía no ha confirmado públicamente la identidad del responsable ni ha señalado que haya sido capturado. Las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y establecer quién estaría detrás de la agresión.

Como parte de la investigación, la Policía Nacional informó que se encuentra recopilando el material de las cámaras de vigilancia del sector, con el objetivo de obtener información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable.

El caso también generó llamados en redes sociales para ayudar a las autoridades a encontrar al hombre que aparece en las imágenes. En una de las publicaciones difundidas se asegura que la víctima sería Ricardo Rodríguez, un hombre mayor de 60 años, quien habría sido atacado mientras trabajaba.

Según los reportes, el hombre se encuentra luchando por su vida en el Hospital de Kennedy y solicita a quienes tengan información, fotografías o videos que puedan contribuir a identificar al responsable comunicarse con la Policía Nacional a través de la línea 123 o entregar los datos en el CAI más cercano.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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