Estos son los grupos internacionales que solicitaron construir la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) reveló que tres grupos internacionales presentaron la solicitud de precalificación para participar en la construcción de la Línea 2 del Metro de la capital colombiana. El proyecto complementaría a la Línea 1 que espera iniciar operación en el primer semestre de 2028.

"Noticia clave para Bogotá y particularmente para las localidades de Engativá y Suba; se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación de la línea dos del Metro de Bogotá", dijo en unas declaraciones el alcalde de Bogotña, Carlos Fernando Galán.



¿Cuáles son los tres grupos internacionales y qué empresas los componen?

La EMB aseguró que tras una estrategia de socialización internacional de divulgación, junto con la banca multilateral (BID, BEI, BIRF y CAF), se adelantaron 44 diálogos competitivos con compañías internacionales. La empresa asegura que esa es la razón por lo que se haya logrado la participación de estos tres grupos compuestos por ocho empresas:

APCA ML2 BOGOTÁ



Mota-Engil Colombia S.A.S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.

Mota-Engil México, S.A.P. I de C.V

Spie Batignolles Génie Civil

APCA METRO CAPITAL L2



Xi'an Metro Colombia S.A.S

Xi'an Rail Transportation Group Company, ltd

APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL



Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S

CAF Investement Projects

"Las tres solicitudes de precalificación, serán evaluadas por el equipo especializado de la EMB para determinar cuáles cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia requeridas (...) Las solicitudes recibidas serán evaluadas por un equipo especializado para determinar cuáles grupos cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia", aseguró la empresa.



¿Cómo será la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La EMP explicó que la Línea 2 contará con 15,5 km de extensión y 11 estaciones, 10 de estas subterráneas y una elevada. "Los precalificados avanzarán a la segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas hacia finales de 2026. El contrato y el acta de inicio se firmarían durante el segundo semestre de 2027, en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán", explicaron.



El mandantario agregó que "este es un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que se necesita en la ciudad ¡Bogotá va a tener segunda línea de Metro!".

