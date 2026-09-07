Mujer fue atacada con arma cortopunzante en la Terminal Salitre de Bogotá: agresor fue capturado

Lo que pretendía ser una jornada más de trabajo terminó en un violento episodio en la Terminal de Transporte de Bogotá, luego de que una mujer fuera víctima de una agresión con un arma cortopunzante en la sede Salitre. El hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre y quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar.

De acuerdo con los reportes de las cámaras de seguridad, la agresión ocurrió alrededor de las 7:45 de la noche, cuando la mujer se encontraba en su lugar de trabajo. En las imágenes se observa el momento en que un hombre se acerca rápidamente e intenta sujetarla.

Ante la situación, la mujer habría intentado escapar del ataque mientras algunas de las personas que se encontraban cerca reaccionaron y le gritaron al hombre para intentar detener la agresión.



Sin embargo, el sujeto habría alcanzado a la mujer durante el ataque. En medio del forcejeo, la víctima resultó herida con un arma cortopunzante.



La situación provocó una reacción inmediata entre las personas que estaban en el lugar. De acuerdo con los reportes, algunos testigos intervinieron y lograron reducir al presunto agresor, mientras la mujer consiguió alejarse del lugar pese a las heridas.

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La Terminal de Transporte de Bogotá se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido y destacó la reacción de su equipo de seguridad ante la agresión registrada en la sede Salitre.

“La rápida y oportuna reacción del equipo de seguridad de permitió intervenir ante una agresión con arma blanca en contra de una mujer”, señaló la entidad en su publicación.

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Posteriormente, el presunto agresor fue capturado por el equipo de seguridad y entregado a la Policía Nacional, que quedó a cargo del procedimiento y de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades.

¿Qué sucedió?

Reportes de testigos en redes sociales señalan que la agresión habría ocurrido durante un intento de quitarle el celular a la mujer y que la lesión se produjo en uno de sus ojos. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado sobre el estado de salud de la mujer, hasta el momento solo se conoce que recibió atención de manera inmediata y fue trasladada a un centro asistencial. Por lo que las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas de la agresión.

La Terminal de Transporte también expresó su rechazo frente a este tipo de hechos y aseguró que rechaza “de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres”. La entidad reafirmó además su compromiso con la protección, el cuidado y la seguridad de las personas que trabajan y transitan por sus instalaciones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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