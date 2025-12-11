Rutas Navideñas TransMilenio: así funcionarán los servicios temporales de transporte en Bogotá

Con la llegada de la época decembrina a Bogotá, la empresa TransMilenio habilitó dos nuevas rutas que operarán de manera temporal con el fin de permitir a los usuarios del sistema de transporte llegar a algunos de los destinos de interés de este tiempo del año. La entidad planeó dos rutas navideñas con las que espera fortalecer la operación habitual.

“La Navidad en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda", dijo en unas declaraciones María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de la empresa TransMilenio.



"Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades. Invitamos a nuestros usuarios a utilizar las nuevas rutas y planificar su viaje con anticipación", agregó la funcionaria. Se trata de dos rutas que comenzarán a operar el próximo 13 de diciembre.



¿Cómo funcionarán las Rutas Navideñas de TransMilenio?

De acuerdo con un comunicado de TransMilenio, del 13 al 24 de diciembre estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09–H09. Esta conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional a partir de las 6:00 p. m. "Realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional", explicaron.

La empresa también dio a conocer que estará disponible la Ruta zonal A024 “Ruta Navideña” que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. de lunes a sábado y del 6:00 p. m. a 10:00 p. m. los días domingos y festivos.

Plan Navidad en Bogotá

TransMilenio, en alianza con las autoridades de la ciudada, efectuaron el inicio del Plan Navidad, una estrategia que contará con la participación de más de 1100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, los Anfitriones de TransMilenio, la Policía del Comando de Transporte Masivo y los guardas de seguridad privada.

"Se intensificarán las actividades de prevención con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores de edad y el recordatorio sobre la prohibición de transportar pólvora en el Sistema. Además, está en marcha un plan integral de refuerzo operativo, pedagógico y de control en las estaciones y portales con mayor demanda durante estas fechas", aseguraron en un texto.

La empresa priorizó algunas estaciones estratégicas con alta concentración de usuarios, entre las que se destacan Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores - Área Andina, Calle 76 y Calle 100. Asimismo, se hará enfoque en nueve portales del componente troncal, con énfasis en los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas - Universidades y San Diego.

Algunas recomendaciones clave de TransMilenio para tener un viaje sin inconvenientes son: personalizar y recargar la tarjeta Tullave en puntos autorizados, utilizar de forma adecuada los espacios y rutas de evacuación, planear sus viajes con anticipación y evitar el transporte de pólvora dentro del Sistema.