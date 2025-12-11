Horarios y rutas de ciclovía nocturna que habrá en Bogotá este 11 de diciembre: vías con restricción

Bogotá vivirá nuevamente una jornada de ciclovía nocturna, una actividad que se ha consolidado como parte del calendario decembrino y que este año coincide con los 50 años del programa de ciclovías recreativas. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dispuso un circuito de 95,16 kilómetros que conectará norte, centro y sur de la ciudad, junto con una agenda de actividades complementarias para quienes participen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades sugieren revisar el estado de la bicicleta antes de salir, usar elementos reflectivos, llevar luces delantera y trasera, hidratarse con frecuencia y respetar el sentido de circulación en cada tramo. El uso de cascos es recomendado para todos los participantes. También se realizará el Bici-Karaoke, una actividad que mezcla música y recorrido nocturno. Tendrá dos rutas:



Salida desde calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación), rumbo a la carrera 7.ª y llegada al Parque Nacional.

Inicio en el Parque El Virrey, bajando por la carrera 15, conectando con la calle 72 y finalizando igualmente en el Parque Nacional.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Horarios de la ciclovía nocturna que habrá en Bogotá hoy

La ciclovía nocturna se desarrollará desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 de la noche. Durante este periodo, los corredores habilitados estarán reservados exclusivamente para bicicletas, peatines y caminantes. Los cierres comenzarán unos minutos antes del inicio oficial para permitir el montaje de puntos de control, señalización y personal logístico.

Las autoridades recomiendan evitar usar el vehículo particular en los sectores comprometidos, pues la restricción será estricta y la movilidad se verá afectada en vías alternas.Para facilitar el regreso de los asistentes, Transmilenio anunció que operará una hora adicional, hasta las 12:00 de la noche. Tanto los buses troncales como las rutas alimentadoras extenderán su servicio.



Entre los servicios que mantendrán operación ampliada están: B1, F1, D3, H3, C4, H4, G5, B5, H74, B73, F23, J23, D21, H21, E26, D26, C71 y G71. Además, el Eje Ambiental no prestará servicio desde las 6:00 p. m. debido a la alta presencia de ciclistas en este corredor. Usuarios del sistema deberán utilizar estaciones cercanas o rutas alternativas.



Corredores viales que estarán cerrados por la ciclovía nocturna en Bogotá

Estos son los tramos donde no habrá paso para vehículos particulares, motos, buses ni camiones durante la ciclovía nocturna:



Calle 170 (entre carrera 9 y avenida Boyacá)

Calle 116 (entre carrera 7 y avenida Boyacá)

Calle 72 (entre carrera 7 y carrera 15)

Calle 26 (entre carrera 7 y carrera 96)

Calle 17 sur y diagonal 16 sur

Calle 39 sur (entre carrera 50 y avenida Boyacá)

Avenida Boyacá (entre carrera 24 y calle 170)

Avenida Córdoba (entre calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre avenida Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre calle 22 Sur y calle 116)

Los cierres coinciden con la hora pico de la tarde, lo que puede generar congestión en vías alternas. La recomendación principal es salir con tiempo, usar aplicaciones de tráfico en tiempo real y evitar los corredores mencionados. Quienes tengan compromisos en el norte pueden optar por la Autopista Norte, mientras que en el occidente la avenida Ciudad de Cali será una opción viable. Para el sur, la avenida Primero de Mayo y la Autopista Sur seguirán habilitadas en varios tramos.



IDRD habilitará estaciones de actividad física en la ciclovía nocturna

Además de las vías disponibles, el IDRD instalará cinco estaciones de actividad física entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. Los puntos estarán en:



Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

En estos espacios, instructores ofrecerán sesiones guiadas y actividades grupales pensadas para distintos niveles de condición física.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co