¿Habrá cambios en horarios de Transmilenio por ciclovía nocturna en Bogotá?

Transmilenio confirmó que este jueves 11 de diciembre, cuando tiene lugar una nueva edición de la ciclovía nocturna en Bogotá, el sistema funcionará de manera regular en los componentes troncales, manteniendo los horarios y rutas habituales de un día hábil. La jornada de ciclovía se llevará a cabo entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la noche, como parte de las actividades programadas por el aniversario de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, las rutas zonales y duales que circulan por los tramos utilizados para la ciclovía deberán adoptar los desvíos que se aplican cada domingo y festivo. Estos cambios temporales permitirán que el flujo de ciclistas y peatones se integre con el tránsito de buses sin generar cierres adicionales.

Entre los corredores donde se aplicarán desvíos se encuentran la carrera 7 en sentido sur–norte, la carrera 15 también en sentido sur–norte, y la carrera 6 en dirección sur–norte. Asimismo, habrá ajustes en la carrera 9 en sentido norte–sur, la carrera 50 en sentido norte–sur, la calle 17 sur, y la calle 26 de occidente a oriente. Transmilenio indicó que estos recorridos alternos ya son conocidos por los usuarios, pues se implementan durante la ciclovía dominical.



Vías habilitadas por ciclovía nocturna en Bogotá

La jornada de ciclovía nocturna, que este año llega a su versión número 48, se desarrollará entre las 6:00 p.m. y las 12:00 de la noche. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará 95,16 kilómetros de vías para la circulación exclusiva de ciclistas, peatones y patinadores. Entre los tramos autorizados están:



Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 Sur y diagonal 16 Sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 Sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116

Estos corredores permitirán el desplazamiento continuo entre el norte, centro y sur de la ciudad. Durante la jornada se realizarán cierres viales y controles por parte de autoridades de tránsito.



IDRD habilitará estaciones de actividad física en la ciclovía nocturna

Además de las vías disponibles, el IDRD instalará cinco estaciones de actividad física entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. Los puntos estarán en:



Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

En estos espacios, instructores ofrecerán sesiones guiadas y actividades grupales pensadas para distintos niveles de condición física. Otra actividad que también harán parte de esta edición será el Bici-Karaoke, una propuesta que mezcla recorridos nocturnos con música en vivo. Para esto, se habilitaron dos rutas:



La primera partirá desde la calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional.

frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional. El segundo recorrido comenzará en el Parque El Virrey y seguirá la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al mismo parque.

La edición de diciembre coincidirá con el 15.º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas, que se realizará el 11 y 12 de diciembre. Delegaciones de distintas ciudades visitarán los corredores de la ciclovía para conocer de primera mano su operación y logística. Además, se proyectará el documental "50 años de la Ciclovía", que recopila la historia de este programa desde la década de 1970.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co