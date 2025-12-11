Orden de captura para mujer "determinadora" en crimen de Jaime Esteban Moreno: estaría en Bogotá

El caso de Jaime Esteban Moreno, joven universitario asesinado a golpes en la madrugada del 31 de octubre, continúa siendo investigado por las autoridades. Este jueves 11 de diciembre se reveló que el juzgado 69 de control de garantías de Bogotá emitió una nueva orden de captura contra una de las mujeres que presenciaron la brutal golpiza que acabó con la vida de Moreno.

La orden de captura fue emitida para Paola Fernández, nacida en Venezuela, y quien sería "la determinadora para acabar con la vida” del joven estudiante. Jaime Esteban Moreno, según lo visto en los videos recabados como parte de la investigación, fue golpeado por Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes se encuentran bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad durante el curso de la investigación.



Según lo que afirmó el abogado de la familia, Camilo Rincón, en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo, se debía investigar la participación de Paola Fernández, mujer que portaba un disfraz azul durante el momento de los hechos y que se observa en las imágenes. "El país ha conocido los videos de los hechos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández".



Tan solo una semana después del asesinato de Jaime Esteban Moreno, Rincón le había hecho una petición a la justicia, referente a las dos mujeres que fueron detenidas junto a Suárez Ortiz en la madrugada del crimen, entre las que se encontraba Fernández. "Se hizo una solicitud muy respetuosa a la Fiscalía, de acuerdo a la narrativa y a la exposición contundente, totalmente fundamentada de la señora fiscal, a la que hoy le reconocemos ese trabajo, de la vinculación de todos", relató para este medio.

" La mujer que ustedes ven corriendo en el video de azul, que era la que agitaba y promovía esa agresión" , enfatizó el abogado. "La que contempló cómo le quitaron la vida a Jaime Esteban. Para que cuando se reúnan los elementos materiales probatorios suficientes sean vinculadas también y para que respondan de acuerdo a su participación. Obviamente también que asuman las responsabilidades penales del caso", agregó.

El informe del caso de Moreno contiene 38 fotografías tomadas por los investigadores que muestran las lesiones que sufrió por causa de la brutal golpiza propinada por Suárez y González en cuestión de unos pocos minutos. Se observan hematomas, inflamación facial y heridas en la boca y los ojos. El juez José Alejandro Hofmann, del Juzgado 37 de garantías de Bogotá, ratificó la imputación en contra de Suárez Ortiz con la solicitud de pena: “Queda claro que el procesado fue imputado por homicidio en calidad de coautor. El rango punitivo está entre los 40 y 50 años, y si se allana a cargos, la pena podría reducirse hasta la mitad”.

Señalado del crimen buscaba preacuerdo con la Fiscalía

Mientras la investigación judicial avanzaba y se enfocaba en las pruebas contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, uno de los implicados buscaba un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Específicamente Ortiz quería una negociación con la entidad, que consiste de un preacuerdo en el cual el implicado aceptaría el delito de homicidio doloso agravado a cambio de obtener una rebaja de su pena.

Rincón afirmó que los familiares no están impulsados por el rencor, pero exigen firmeza en los términos de la negociación. "Esperamos y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente la Fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, sí, que permitirían por supuesto ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce" manifestó en una entrevista con Noticias Caracol en vivo.