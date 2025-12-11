En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Orden de captura para mujer "determinadora" en crimen de Jaime Esteban Moreno: estaría en Bogotá

Orden de captura para mujer "determinadora" en crimen de Jaime Esteban Moreno: estaría en Bogotá

Paola Fernández, quien vestía con un disfraz azul la noche en que asesinaron a Jaime Esteban Moreno, tiene una orden de captura tras ser señalada como la "determinadora" del crimen.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 11 de dic, 2025
Dos mujeres fueron detenidas junto a Juan Carlos Suárez en relación con el crimen.
Archivo Noticias Caracol

