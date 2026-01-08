¿Para qué sirve la línea verde en las carreteras en Bogotá y qué pasa si no se respeta?

La señalización vial evoluciona constantemente para responder a retos de movilidad y seguridad que existen día a día en Bogotá. Una marca específica capta la atención de varios conductores en la capital que suelen pasar por encima de la línea verde y en muchas ocasiones no conocen su significado. Aunque para algunos puede parecer un elemento sin importante, su presencia responde a una estrategia y normativa para el ordenamiento del tránsito y la protección de los ciudadanos más jóvenes.



¿Para qué sirve y dónde se encuentra la linea verde?

La línea verde define un carril preferencial destinado exclusivamente al tránsito de rutas escolares. Según información de la Secretaría de Movilidad (SDM), esta medida busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento de los estudiantes y garantizar que lleguen a sus centros educativos de manera puntual y segura.

En Bogotá, este corredor opera de manera prioritaria en la calzada oriental de la Autopista Norte, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 167 y la calle 235. Su implementación beneficia diariamente a miles de estudiantes que dependen del transporte escolar para cruzar uno de los puntos más congestionados en Bogotá. Este carril maneja un horario específico, funcionando de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., periodo en el que la restricción para vehículos particulares es absoluta en dicho carril.



Los motivos por los cuales implementaron esta señalización

La implementación de este carril forma parte de un plan integral de la Administración Distrital que incluye ejes de control, infraestructura y pedagogía. Donde se estableció mesas de trabajo con la comunidad educativa para identificar puntos críticos y mejorar el flujo vehicular en el corredor norte. Además del carril exclusivo, las autoridades han ejecutado capacitaciones en seguridad vial para conductores de servicios intermunicipales y operativos constantes con el Grupo Guía y la Policía de Tránsito para asegurar que el corredor fluya sin contratiempos desde el 2022.



Sanciones que podría recibir por no acatar la norma

El desconocimiento de la línea verde no exime al conductor de la responsabilidad, por lo que no respetar esta señalización se tipifica como una infracción D6 según el Código Nacional de Tránsito, la cual se refiere a adelantar en zonas prohibidas o donde la señal lo indique. Las consecuencias económicas son severas la multa puede superar el $1.200.000 de acuerdo a la tabla de autoliquidación de infracciones 2026.

Para los motociclistas, el panorama puede llegar a ser aún más complicado, ya que si un conductor de moto es sorprendido invadiendo este carril, la autoridad "procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito". Peor aún, si la maniobra implica circular en sentido contrario, se podría imponer un segundo comparendo (tipo D3), lo que derivaría en la suspensión de la licencia de conducción.



Más allá de las sanciones económicas, el propósito de la línea verde es optimizar la experiencia de viaje de miles de niños y adolescentes camino a sus centros educativos, por lo que el respeto por este carril exclusivo hace parte de la cultura ciudadana y responsabilidad vial.



