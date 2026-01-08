Así puede recibir el subsidio de transporte escolar en Bogotá: pasos para retirarlo

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que ya está disponible el quinto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar para estudiantes de colegios oficiales en Bogotá. Este apoyo económico busca garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan asistir a clases sin que el costo del transporte se convierta en una barrera para su permanencia en el sistema educativo.

En esta entrega, 10.872 estudiantes son beneficiarios del programa, y el desembolso se realiza a través de la plataforma DaviPlata, con recursos que ascienden a $4.029 millones. Las familias tienen 30 días calendario, desde el 6 de enero hasta el 5 de febrero de 2026, para retirar el dinero correspondiente.



¿Qué es el subsidio de transporte escolar y por qué es importante?

El subsidio de transporte escolar es una estrategia del Programa de Movilidad Escolar que busca eliminar las barreras económicas que impiden el acceso y permanencia en la educación pública. En una ciudad como Bogotá, donde las distancias y costos de transporte pueden ser significativos, este apoyo resulta vital para garantizar la equidad educativa. La medida beneficia especialmente a:



Estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales.

Estudiantes con discapacidad, sin importar la edad.

Familias focalizadas según criterios del manual operativo vigente del programa.

Este subsidio no solo cubre un gasto esencial, sino que también contribuye a reducir la deserción escolar y a fortalecer la inclusión educativa.



¿Cómo funciona el pago del subsidio?

El desembolso se realiza mediante DaviPlata, una plataforma digital que permite recibir y retirar dinero de manera segura. El proceso es sencillo, pero requiere cumplir con ciertos pasos:



Recibir notificación: el acudiente registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) recibirá un mensaje de texto (SMS) confirmando el abono.

Acceder a DaviPlata: abrir la aplicación móvil o ingresar a www.daviplata.com.

Autenticarse: ingresar con el documento de identidad y la clave personal.

Verificar saldo: el monto del subsidio aparecerá en el saldo disponible.

Retirar dinero: puede hacerlo en cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

Conservar comprobante: guardar el recibo de la transacción como soporte.

Importancia de actualizar los datos en SIMAT

La Secretaría de Educación del Distrito insiste en que mantener actualizados los datos del estudiante y su acudiente en SIMAT es fundamental para garantizar la continuidad del beneficio. Los datos clave son:



Número de celular del acudiente. Tipo y número de documento del acudiente. Dirección de residencia actual. Nombres y apellidos completos.

Para actualizar la información, el acudiente debe:



Dirigirse al colegio donde está matriculado el estudiante. Solicitar la actualización en la secretaría académica. Presentar documentos de identidad del estudiante y del acudiente. Verificar que los cambios queden registrados en el sistema.

