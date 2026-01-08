Capturado hombre que apuñaló más de 50 veces a su pareja en Engativá

Un episodio de violencia contra la mujer opacó el inicio del año 2026 en Bogotá. Durante la celebración del Año Nuevo, el primero de enero, en horas de la tarde y en la localidad de Engativá un hombre atacó a su pareja sentimental con arma blanca. La víctima fue identificada como Sandra Milena Castro Quiñónez, una mujer de 31 años, y el victimario como César Camilo Aldana Vargas, un instructor de judo de 43 años, quien finalmente está en manos de las autoridades.



Intento de feminicidio en Engativá

Según las autoridades, los hechos ocurrieron sobre las 5:38 de la tarde del primero de enero en un conjunto residencial del barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, donde vivía la pareja junto a sus dos hijos. Los registros de cámaras de seguridad del apartamento y testimonios de la familia, pues el ataque ocurrió frente a los dos menores de edad, muestran que Aldana empezó a golpear a Castro con un arma de fuego.

Los detalles indican que, en medio del enfrentamiento, el hombre se dirigió a la cocina, donde tenía guardados un táser y cuchillos. Aldana atacó a su pareja con un cuchillo y le propinó 55 puñaladas que le dejaron heridas de gravedad. Fuentes de la policía indican que el ataque duró unos ocho minutos.

Familiares de la víctima han declarado que César Camilo Aldana siempre fue un hombre muy celoso, lo que generaba preocupación en el entorno de Sandra Milena Castro. La pelea, según detallaron, ocurrió luego de que la mujer decidiera ponerle punto final a su relación con el hombre. En primera medida Aldana intentó dispararle a Castro con un arma de fuego, pero esta no funcionó, por lo que optó por atacarla con el táser y el cuchillo que había guardado en la cocina.



Hijos de la víctima pidieron ayuda

Lo que más ha indignado sobre el caso es que las autoridades confirmaron que el ataque se dio frente a los hijos de la pareja, menores de 6 y 11 años. En medio de la pelea, el hijo mayor intentó forcejear con su padre para impedir el ataque a su madre, pero no lo logró.



Intentando ayudar a Sandra Castro, su hijo de 11 años decidió hacerle una videollamada de emergencia a una de sus tías, mostrándole lo que estaba ocurriendo en su casa. La familiar vio a través de su celular a su hermana, inconsciente y herida en el suelo de la vivienda, alertando inmediatamente a las autoridades.



Agresor de mujer en Engativá fue capturado

Luego de atacar a su pareja, Aldana Vargas huyó del sitio y, además, sacó cerca de 100 millones de pesos de la cuenta bancaria de Castro Quiñónez, además de 12 millones de pesos que tenían en la caja fuerte. También sacó de la vivienda relojes, la argolla de matrimonio y hasta la visa estadounidense de la mujer.



Por varios días, las autoridades estuvieron buscando al responsable del ataque que dejó al borde de la muerte a Sandra Milena Castro. Sin embargo, el hombre finalmente se entregó voluntariamente el 7 de enero cerca de la URI de Engativá, donde la Policía hizo efectiva la orden de captura. Ahora enfrentará cargos por tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

Las autoridades creen que César Camilo Aldana posiblemente planeó el ataque contra su pareja con anticipación, pues había cambiado la contraseña de la caja fuerte y hasta tenía organizado su equipaje para huir luego de atacar a su pareja.

Por su parte, Sandra Milena Castro permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con pronóstico reservado, luchando por su vida con un pulmón perforado y una grave lesión en la tráquea. Sus familiares esperan justicia y su pronta recuperación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL