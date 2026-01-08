Las nuevas tarifas de patios y grúa para 2026 en Bogotá: ¿cómo se calcula el incremento?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó en los últimos días cuáles son los nuevos precios de patios, grúa y comparendos. De acuerdo con la entidad, los costos de los trámites de tránsito y transporte se actualizan cada año, dependiendo del incremento del salario mínimo en Colombia.



Hay que tener en cuenta que los costos de patios y grúa por la inmovilización de automotores dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el lugar donde los mantienen inmovilizados.



Costo patios Bogotá 2026

Para el servicio de parqueadero, los costos se calculan por día y se acumulan. Los vehículos pesados, como camiones y buses, tienen las tarifas más altas: el primer día cuesta $465.200, el segundo $486.800, y el tercero $558.000. A partir del cuarto día hasta el día 30, la tarifa baja a $186.200 diarios, y desde el día 31 en adelante, se reduce a $15.800 por día. Los vehículos livianos y medianos, como carros particulares, pagan $167.600 el primer día, $175.100 el segundo, y $200.800 el tercero. Luego, la tarifa diaria baja a $67.200 entre el día 4 y el 30, y a $5.900 desde el día 31.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las motocicletas y similares, según la Secretaría de Movilidad, tienen tarifas más bajas: $54.300 el primer día, $75.300 el segundo, y $118.500 el tercero. Posteriormente, se paga $17.000 por día hasta el día 30, y $1.200 desde el día 31. También se incluyen tarifas para vehículos no motorizados como carretillas, bicicletas y patinetas (con o sin motor), cuyas tarifas oscilan entre los $7.600 y $22.200, en los primeros días, y se reducen a montos mínimos desde el día 31.



Costo servicio grúa Bogotá 2026

En cuanto al servicio de grúa, también se establecen tarifas diferenciadas por tipo de vehículo. Las patinetas con o sin motor tienen una tarifa de $70.100, mientras que las motocicletas pagan $245.200. Los vehículos livianos tienen un costo de grúa de $268.500, los medianos $408.600 y los pesados $601.200.

Según la entidad, estas tarifas buscan regular el uso de los patios de inmovilización y garantizar una gestión eficiente del espacio y los recursos. Es importante que los ciudadanos conozcan estos valores para evitar sorpresas en caso de que sus vehículos sean trasladados por infracciones de tránsito o situaciones similares.

En cuanto a las tarifas de los comparendos, estas se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico (UVB), aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La tabla de autoliquidación la puede consultar dando clic aquí.



Precios para patios - Secretaría de Movilidad

Publicidad

Las tarifas correspondientes a los trámites de tránsito y transporte se actualizan conforme al incremento del salario mínimo. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad recomienda a la ciudadanía verificar previamente los valores vigentes antes de iniciar cualquier gestión. Para ello, pueden ingresar al sitio oficial de la Ventanilla Única de Servicios y consultar el submenú de tarifas. Esta acción permite evitar contratiempos o cobros inesperados al momento de realizar el pago del trámite, indicó la entidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias