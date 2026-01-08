En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DIÁLOGO PETRO Y TRUMP
PETRÓLEO VENEZUELA
AMPLIACIÓN AUTOPISTA NORTE
VENEZUELA
GROENLANDIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Las nuevas tarifas de patios y grúa para 2026 en Bogotá: ¿cómo se calcula el incremento?

Las nuevas tarifas de patios y grúa para 2026 en Bogotá: ¿cómo se calcula el incremento?

Los valores del servicio por la inmovilización de automotores varían según la categoría del vehículo y el tiempo que permanezca bajo custodia de las autoridades de tránsito en Bogotá.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Las nuevas tarifas de patios y grúa para 2026 en Bogotá
Para el servicio de parqueadero, los costos se calculan por día y se acumulan -
Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó en los últimos días cuáles son los nuevos precios de patios, grúa y comparendos. De acuerdo con la entidad, los costos de los trámites de tránsito y transporte se actualizan cada año, dependiendo del incremento del salario mínimo en Colombia.

Hay que tener en cuenta que los costos de patios y grúa por la inmovilización de automotores dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el lugar donde los mantienen inmovilizados.

Costo patios Bogotá 2026

Para el servicio de parqueadero, los costos se calculan por día y se acumulan. Los vehículos pesados, como camiones y buses, tienen las tarifas más altas: el primer día cuesta $465.200, el segundo $486.800, y el tercero $558.000. A partir del cuarto día hasta el día 30, la tarifa baja a $186.200 diarios, y desde el día 31 en adelante, se reduce a $15.800 por día. Los vehículos livianos y medianos, como carros particulares, pagan $167.600 el primer día, $175.100 el segundo, y $200.800 el tercero. Luego, la tarifa diaria baja a $67.200 entre el día 4 y el 30, y a $5.900 desde el día 31.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las motocicletas y similares, según la Secretaría de Movilidad, tienen tarifas más bajas: $54.300 el primer día, $75.300 el segundo, y $118.500 el tercero. Posteriormente, se paga $17.000 por día hasta el día 30, y $1.200 desde el día 31. También se incluyen tarifas para vehículos no motorizados como carretillas, bicicletas y patinetas (con o sin motor), cuyas tarifas oscilan entre los $7.600 y $22.200, en los primeros días, y se reducen a montos mínimos desde el día 31.

Costo servicio grúa Bogotá 2026

En cuanto al servicio de grúa, también se establecen tarifas diferenciadas por tipo de vehículo. Las patinetas con o sin motor tienen una tarifa de $70.100, mientras que las motocicletas pagan $245.200. Los vehículos livianos tienen un costo de grúa de $268.500, los medianos $408.600 y los pesados $601.200.
Según la entidad, estas tarifas buscan regular el uso de los patios de inmovilización y garantizar una gestión eficiente del espacio y los recursos. Es importante que los ciudadanos conozcan estos valores para evitar sorpresas en caso de que sus vehículos sean trasladados por infracciones de tránsito o situaciones similares.

Últimas Noticias

  1. Juez liberó a adultos mayores que habían sido judicializados por Fiscalía sin pruebas suficientes
    Fiscalía General de la Nación -
    Colprensa
    BOGOTÁ

    Juez liberó a adultos mayores que habían sido judicializados por Fiscalía sin pruebas suficientes

  2. Habla testigo de atraco contra adultos mayores en Bogotá: "Estaban armados, no pudimos hacer nada"
    Atraco a adultos mayores en Mazuren -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Habla testigo de atraco contra adultos mayores en Bogotá: "Estaban armados, no pudimos hacer nada"

En cuanto a las tarifas de los comparendos, estas se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico (UVB), aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La tabla de autoliquidación la puede consultar dando clic aquí.

Costo patios 2026
Precios para patios -
Secretaría de Movilidad

Publicidad

Las tarifas correspondientes a los trámites de tránsito y transporte se actualizan conforme al incremento del salario mínimo. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad recomienda a la ciudadanía verificar previamente los valores vigentes antes de iniciar cualquier gestión. Para ello, pueden ingresar al sitio oficial de la Ventanilla Única de Servicios y consultar el submenú de tarifas. Esta acción permite evitar contratiempos o cobros inesperados al momento de realizar el pago del trámite, indicó la entidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad

Infracciones de tránsito

Policia de Tránsito Y Transporte

Publicidad

Publicidad

Publicidad