Pico y placa en Bogotá para el miércoles 23 de octubre de 2024: evite contratiempos

El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción vehicular implementada para reducir la congestión y mejorar la movilidad en la ciudad. Esta normativa establece que ciertos vehículos no pueden circular en días específicos, dependiendo del último dígito de su placa.

Para el miércoles 23 de octubre de 2024, la restricción de pico y placa aplicará a los vehículos particulares cuyos últimos dígitos de la placa terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Estos vehículos no podrán circular en la ciudad desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Respecto a los taxis, el pico y placa es para los vehículos amarillos con número de placa terminada en 1 y 2, en horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Pico y placa en Bogotá para la semana del 21 al 25 de octubre de 2024

Lunes 21: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 22: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 23: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 24: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 25: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Existen ciertas excepciones a la medida del pico y placa en Bogotá. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de esta restricción, promoviendo así el uso de tecnologías más limpias y sostenibles.



Pico y placa en Bogotá para vehículos de carga octubre de 2024

Sábado 5: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 12: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 19: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 26: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Estos vehículos tienen restricciones adicionales de circulación de lunes a viernes. Específicamente, no pueden transitar entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., ni entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., sin importar el último dígito de su placa.



Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

En Bogotá, incumplir la medida de pico y placa en 2024 conlleva una multa significativa de $650.000. Además de la sanción económica, el vehículo será inmovilizado, lo que implica costos adicionales por el servicio de grúa y el tiempo que el vehículo permanezca en los patios de tránsito.



Pico y placa solidario

Los conductores que quieran evitar las restricciones de movilidad en Bogotá pueden optar por el programa de pico y placa solidario . Este programa permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial que autoriza la circulación sin restricciones durante los días y horarios en los que normalmente aplicaría el pico y placa.