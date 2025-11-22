¿Qué hacer en Bogotá esta Navidad sin gastar dinero? Idartes ofrece más de 60 planes

Llegan las fiestas de final de año y, como es tradición, los capitalinos, turistas y extranjeros empiezan a buscar planes para disfrutar en Bogotá. Pensando en esta temporada, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció una amplia agenda de actividades gratuitas que estarán disponibles durante diciembre para que las familias vivan la Navidad sin que signifique mayor gasto de dinero.



Desde el 1 hasta el 29 de diciembre, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrecerá más de 60 actividades culturales, con una programación que promete reunir música, teatro, danza, cine, talleres creativos y experiencias astronómicas en los diferentes escenarios culturales de la ciudad.



Actividades gratuitas para toda la familia durante Navidad 2025 en Bogotá

Idartes despliega una variada programación cultural para celebrar la temporada navideña, transformando teatros, parques y escenarios móviles en emocionantes puntos de encuentro para la familia y amigos.

De acuerdo con la entidad, la invitación es para que los bogotanos habiten estos espacios como "lugares de encuentro, imaginación y comunidad" durante esta temporada navideña. Bajo el lema de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' la agenda incluye danza, música, teatro, ciencia y actividades comunitarias que se extenderán por toda la ciudad.



Teatros, ciencia y cine

Teatro El Parque:



Durante fin de año se convierte en uno de los centros culturales para disfrutar con la familia. La agenda comienza el 4 de diciembre con Alkøfra y Laquebaila , una puesta en escena multimedial que combina danza, acrobacia y videoarte.

con , una puesta en escena multimedial que combina danza, acrobacia y videoarte. El 20 de diciembre , en este mismo lugar, los niños disfrutarán de la obra Momo , mientras que el humor de Una noche de novena con los Ama-Sónicos y la música de la Banda Papayazzera amenizarán la jornada.

, en este mismo lugar, los niños disfrutarán de la obra , mientras que el humor de y la música de la Banda Papayazzera amenizarán la jornada. El cierre en este teatro será el 21 de diciembre con Ila, la niña tejedora, un musical que honra la tradición artesanal nariñense.

Teatro El Ensueño:



El 6 de diciembre , se presentará “ El árbol de las cuatro historias ”, una obra que explora la tradición oral de Ciudad Bolívar.

, se presentará “ ”, una obra que explora la tradición oral de Ciudad Bolívar. Este escenario también acogerá la música clásica el 12 de diciembre con la participación de 90 jóvenes talentos de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá.

Planetario de Bogotá:

La ciencia se une a la celebración el 20 de diciembre con el Planetario Nocturno – Navidad Viva. El público podrá descubrir, mediante observaciones, talleres y proyecciones, cómo las estrellas han inspirado las celebraciones del solsticio en diferentes culturas del planeta.

Cinemateca de Bogotá:

El 6 de diciembre, de 10 a.m. a 12 m., la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA) ofrecerá el taller Navidad de Película, donde los niños que asistan podrán crear faroles inspirados en las clásicas películas navideñas como El Grinch y Mi Pobre Angelito.



Danza, ritmo y arte en los barrios

La Casona de la Danza: este lugar será la sede del V Festival de las Velitas y Tambores, el cual será celebrado el 4 de diciembre. El espacio promete ser un encuentro en el que se fusione la energía de los ritmos afrocolombianos, la percusión y la danza.



Salones de baile navideños: la alegría del baile tradicional se tomará las pistas en Suba, Kennedy, Tunjuelito y Bosa. Orquestas locales e invitadas harán bailar a la familia con géneros festivos como salsa, cumbia, merengue y música tropical.



Centros de Formación Crea: bajo el lema Habitar la alegría, la luz y la comunidad, se celebrará la NavidadEs CREA 2025 entre el 5 y el 19 de diciembre con talleres, novenas artísticas y ferias que llevarán la magia de la Navidad a diferentes barrios de Bogotá.

El Castillo de las Artes: el 5 de diciembre a las 4 p.m. se invita a la convivencia entre vecinos con “La toma de la luz”, una jornada barrial de talleres de faroles y música en vivo.

Nidos: Del 8 al 29 de diciembre, este programa que desde el año 2013 busca aportar al desarrollo integral y cultural de la primera infancia, llevará experiencias artísticas y sensoriales a diferentes partes de la capital, enfocadas en menores de 0 a 6 años de edad y sus cuidadores.

Centro Cultural Pilona 10: presentará, del 19 al 23 de diciembre, una obra de teatro infantil navideña que invita a la reflexión sobre la solidaridad y el poder de los sueños.

Centro de Felicidad Cometas en la localidad de Suba: durante el 14 de diciembre los asistentes podrán disfrutar de un espacio al aire libre con el Pícnic Literario Tutaina 2025.

La magia de la música navideña se traslada a las plazas y parques con una caravana de conciertos gratuitos:

Fecha Lugar Espectáculo y Género 7 de diciembre Plaza de Lourdes ElectroVelitas (Fusión electrónica con Los Pirañas, La Errática y Felipe Gordon). 12 de diciembre Parque Central de Suba Tríptico: Vallenato, Popular y Mariachi (Noche de raíces y romanticismo con Monte y Ángella Ramos). 18 de diciembre Centro Internacional Navidad Móvil: Jolie y La Farsa (Propuesta de pop, soul y swing). 20 de diciembre C.C. Ciudad Tunal Navidad en Movimiento (Tarde de humor e improvisación teatral). 21 de diciembre Parque Cedritos Cierre de Gira: Divanidad y Los Ama-Sónicos (Teatro, performance y música tropical).

Para conocer la programación detallada, los horarios exactos de cada función o confirmar los lugares de eventos como los Salones de Baile Navideños en Suba, Kennedy, Tunjuelito y Bosa, los interesados pueden consultar la página oficial de Idartes y estar atentos a la programación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL