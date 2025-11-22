“No quería ser mamá”: familia del menor Dilan Santiago revela detalles inéditos del caso

La extraña muerte de Dilan Santiago Castro, un bebé de tan solo dos años, ocurrida en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá, sigue siendo un caso sin resolver que conmociona a Colombia y mantiene a su familia clamando por justicia. El menor desapareció el 6 de febrero de 2024 y su cuerpo fue hallado cuatro días después, el 10 de febrero del mismo año, en un cultivo, presentando aparentes signos de violencia.

Los resultados de la autopsia realizada por Medicina Legal determinaron que el niño habría fallecido por asfixia mecánica. Más de un año de su muerte, aún no se conoce ninguna detención, ni captura de los presuntos responsables. La madre del menor, su padre y el padrastro son los señalados como principales sospechosos.

Recientemente, Valentina Castro, tía paterna de Dilan, y Cecilia Gordillo, su abuela, revelaron cómo ocurrió la desaparición y el posterior hallazgo sin vida del menor de 2 años. Ambas hablaron en el pódcast 'Más allá del silencio', donde entregaron contundentes declaraciones.



La familia de Dilan expuso la prolongada ausencia de respuestas y la falta de judicialización de los presuntos responsables. Por esta razón, se han trasladado en múltiples ocasiones desde El Líbano, Tolima, hasta Bogotá para insistir en que el caso avance.



Además, la tía y la abuela del menor insistieron en que las inconsistencias en la versión de la madre y la evidencia recolectada deberían haber llevado a detenciones inmediatas.



¿Qué ocurrió con el bebé de 2 años?

Valentina Castro relató la secuencia de la desaparición y el hallazgo, de acuerdo a lo que se observó en la escena del crimen. “Ella (Derly Yulieth Rivas) le informa a las autoridades que estaba lavando una ropa y entrando una leña, mientras que el niño lo había dejado en la cocina, en el triciclo. Dijo que no se había demorado más de 5 minutos y cuando ella volvió que el niño ya no estaba”, relató Castro.

No obstante, la tía insistió en que el niño no pudo haberse alejado por cuenta propia, dadas las condiciones del terreno y la lesión que presentaba en uno de sus pies. “Donde encontraron a mi sobrino, no creo que él haya llegado hasta allá, más de 1000 metros de la casa hasta el lugar donde lo encontraron. Era imposible que él llegara hasta ese lugar”, dijo.

La tía también detalló las irregularidades en la escena del hallazgo. A pesar de la búsqueda intensa con drones, perros y más de 250 personas durante cuatro días, el cuerpo fue encontrado en un lugar previamente revisado. “El cuerpo de mi sobrino fue llevado y puesto ahí en el lugar”, aseguró Valentina, añadiendo que se “armó una escena”: “Pusieron su pañal, sus chanclas a un lado, su ropita la tenía abajo. Era una escena que armaron, pero él fue puesto ahí”.



“No quería ser mamá”

Las declaraciones más sensibles giran en torno a la relación de Derly Rivas con la maternidad. Cecilia Gordillo, la abuela, recordó las constantes peleas por el descuido del niño. La tía Valentina también fue enfática: “Derly siempre decía que ella no quería ser mamá, siempre renegaba contra el niño, no le gustaba que llorara”.

“Ella vivió cinco meses conmigo en Tolima. Ella era una mamá muy despreocupada por su hijo, no se preocupaba que si comía, que si lloraba, que si había que cambiarlo, que si había que bañarlo. Inclusive muchas veces tuve roces con ella por ese motivo, porque ella no lo bañaba, no estaba pendiente darle su tetero, cambiarle su pañal...Siempre tuvimos muchas peleas con ella”, reveló Cecilia, abuela del menor.

Además, Cecilia señaló que ella trató de pedir la custodia del niño, pero las autoridades del Líbano, Tolima, no la apoyaron argumentando que los padres eran muy jóvenes y podían sacar al niño adelante. El dolor por la impunidad y la pérdida la llevó a responsabilizar directamente a la madre: “Para mí y en mi concepto la mamá es la primera sospechosa y ella debe saber la verdad. Siempre lo he dicho y nunca lo voy a negar, para mí, ella es la culpable y ella es la que sabe qué pasó con su hijo y por qué le hicieron eso al niño”.



Claves del caso Dilan Santiago

El caso de la muerte de Dilan Santiago Castro, hallado en Usme, se ha convertido en uno de los más mediáticos del país, sin embargo, los avances investigativos han sido descritos como "muy tediosos" por la Fiscalía, debido a "las condiciones en las que se encontró el cuerpo y la zona en la que estaba el menor".

Una de las pruebas clave surgió en los laboratorios de Medicina Legal. Aunque se descartó un abuso sexual, en el cuerpo del menor se encontró ADN de otra persona. Valentina Castro confirmó este hallazgo y señaló al padrastro. "La Fiscalía no nos ha dicho si lo van a capturar. Me preocupa eso. Ellos nos habían dicho desde un principio que la única prueba era el ADN que encontraran en el niño", dijo la tía en Citytv.

Pese a esta evidencia, la familia se pregunta por qué no hay detenidos. Gerardo Sánchez, abogado de la familia, señaló los "bastantes atrasos como tal en la investigación" y que ha habido "el cambio de cuatro fiscales", lo que ha impedido el avance del proceso.

Para la familia paterna de Dilan Santiago, que lleva más de un año esperando que se identifique y capture a los responsables de su muerte violenta, el asesinato del pequeño pareciera que fuera a quedar impune.

“Me duele que esa muchacha me lo hubiera arrebatado de esa forma, porque yo muchas veces le dije a ella que si no lo quería, me lo entregara a mí....Le dije a la señora Derly que no alejara al niño del papá ni me lo alejara de mí. Y ella me negó 2 años prácticamente a mi nieto”, relató Cecilia. Por ahora, los tres presuntos sospechosos siguen en libertad.

El abogado Sánchez manifestó la intención de "acudir ante un juez de tutela, un juez de constitucional, para que a través de un mecanismo de tutela se le dé mayor impulso a este proceso", mientras la familia espera justicia por la atroz muerte del menor Dilan Santiago.