En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / “No quería ser mamá”: familia del menor Dilan Santiago revela detalles inéditos del caso

“No quería ser mamá”: familia del menor Dilan Santiago revela detalles inéditos del caso

La familia de Dilan Santiago Castro, de 2 años, entregó nuevas declaraciones sobre su desaparición y extraña muerte. “La escena fue armada”, aseguró la tía del menor.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Dilan Santiago Castro
El cuerpo de Dilan Santiago fue hallado a unos 1.000 metros de la finca donde estaba con su mamá
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad