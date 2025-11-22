En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video: plan candado con halcón de la Policía y persecución en Autopista Norte para atrapar ladrones

Video: plan candado con halcón de la Policía y persecución en Autopista Norte para atrapar ladrones

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos ladrones después de una persecución en la Autopista Norte

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de nov, 2025
Video: plan candado con halcón de la Policía y persecución en Autopista Norte para atrapar ladrones
Las autoridades lograron la captura de los criminal empleando el helicóptero denominado "halcón".
X: @carlosfgalan

