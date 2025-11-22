Video: plan candado con halcón de la Policía y persecución en Autopista Norte para atrapar ladrones

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer los resultados de un plan candado de la Policía Metropolitana que terminó en la captura de varios ladrones de carros en la Autopista Norte tras una persecución. "Gracias a la rápida reaccion de la Policía", se lee en una publicación en la cuenta de X del mandatario de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con Galán, tras el operativo efectuado con ayuda del halcón de la Policía, fueron capturadas dos personas. "Minutos antes se habían robado una camioneta en un atraco en la calle 106 con carrera 22", escribió el mandatario en sus redes sociales.



Lea: Con apoyo del Halcón de la Policía de Bogotá recuperaron 8 motocicletas: así fue el operativo



¿Cómo es el halcón de la Policía, el helicóptero patrulla de Bogotá?

El Halcón de la Policía es un helicóptero que realiza sobrevuelos estratégicos para brindar apoyo directo a las patrullas en tierra. “La principal función del Halcón es respaldar a las unidades en tierra. Y especialmente en la noche cuando la visibilidad es más limitada y los casos pueden escalar rápidamente”, explicó el mayor Mauricio Abello, tripulante del Halcón.



“Nos reportan el caso desde la central y de inmediato nos conectamos con las patrullas. Desde arriba guiamos el operativo y apoyamos en la ubicación de los sospechosos. Esto mejora la efectividad de las intervenciones”, agregó el mayor Abello. Al presentarse un hecho de relevancia como un hurto, una persecución u otra situación delictiva, el Halcón es activado y sobrevuela el lugar. "Proporcionando desde el aire una visión panorámica que permite a los policías en tierra ubicar mejor a los responsables o anticipar rutas de escape", se lee en un texto de la Secretaria de Seguridad.

Publicidad

Dentro de las principales capturas este 2025 con el seguimiento del Halcón de la Policía se reportó la de un ladrón de vehículos que trató esconderse en un caño en la localidad de Fontibón. Asimismo, se logró la captura de tres personas que robaron un supermercado en Usaquén. “El solo hecho de que el Halcón esté en el aire cambia el comportamiento en los sectores. El delincuente lo siente, y se cohíbe de cometer hechos delictivos”, dijo Abello.



Fotografía y video del plan candando de la Policía

Así operó el plan candado con el halcón de la @PoliciaBogota. Los criminales fueron capturados en la Autopista Norte. https://t.co/u2o7bdzNKn pic.twitter.com/65TRI5Oxuu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 22, 2025

Noticia en desarrollo...

Publicidad