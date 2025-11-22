En vivo
BOGOTÁ

Capturan a un segundo presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá

Harol Aroca, de 16 años, fue visto por última vez el 5 de agosto. Las autoridades confirmaron la segunda captura de un presunto implicado en el crimen, mientras la investigación avanza y su familia sigue exigiendo respuestas.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 22 de nov, 2025
Harol Aroca
Capturan a segundo presunto señalado del crimen de Harol Aroca, de 16 años.
