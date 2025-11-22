Capturan a un segundo presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá

Harol Aroca, de 16 años, fue asesinado en el sector de Los Laches, hace tres meses, desde entonces continúa las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió el día de los hechos.

El 17 de noviembre, las autoridades informaron sobre la captura de Anderson Santiago Pinzón, como uno de los presuntos implicados en el crimen del adolescente.

Así lo comunicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, sobre la captura del sujeto por los delitos de “homicidio, secuestro y tortura”. Y enfatizó que: “Debe pagar la máxima pena por el asesinato de Harol Aroca”.



Recientemente, las autoridades confirmaron la captura del segundo presunto implicado en el caso, según confirmaron fuentes cercanas al proceso. Los hechos ocurrieron, la noche de este 21 de noviembre.



Galán publicó en su cuenta de X, que se trataría de alias ‘Chará’, quien sería el otro presunto responsable del crimen del joven de 16 años. “Tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura”, escribió.

Uniformados del CAI Laches capturaron a alias "Chará", presunto responsable del asesinato del joven Jarol Aroca.



Alias "Chará" tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 22, 2025

Video clave en el caso

El cuerpo del adolescente fue hallado el pasado 10 de agosto con evidentes signos de tortura. Esto ocurrió días después de que su familia reportara la desaparición de Harol.

Según Carolina García, madre del menor, el video clave que permitió avanzar en la investigación habría sido grabado por un vecino. En las imágenes se observa cómo, el pasado 5 de agosto, hacia las 3:30 de la tarde, cinco hombres interceptan a Harol en plena calle, lo obligan a subir a un vehículo tras un breve intercambio de palabras y uno de ellos porta un arma de fuego. Gracias a estas grabaciones, las autoridades lograron identificar y ubicar a Anderson Santiago Pedraza, presunto señalado participante en el secuestro y posterior homicidio del adolescente.

Esa misma noche, alrededor de las 9:00 p.m., el padre de Harol comenzó a sospechar que algo no estaba bien: los mensajes enviados desde el celular de su hijo no coincidían con su forma habitual de escribir. Poco después, recibió una llamada en la que una voz desconocida le aseguró que el joven había tenido problemas y se lo habían llevado. El teléfono permaneció activo hasta las 10:00 p.m.

Detalles del caso Harold Aroca

El cuerpo de Harold fue encontrado cinco días después de su desaparición, en un predio del barrio Los Laches.

El Gaula de la Policía realizó un operativo en la zona donde se presumía que tenían al joven, pero las autoridades se retiraron tras un intercambio de disparos. Ese mismo día, en un barrio cercano, se realizaba el entierro de una persona asesinada días antes. Según la madre, Harold había comentado en el colegio que sabía quién había cometido ese homicidio, lo que podría estar vinculado con su desaparición.

La familia recibió rumores de que iban a matar al joven. “Búsquelo en el bosque”, escribieron en redes sociales. El sábado 9 de agosto, tras una ardua búsqueda de familiares y amigos, el cuerpo de joven fue hallado detrás de unos tanques y a apenas 20 metros de la zona que la policía consideraba “segura”.

Este hecho ha generado profunda indignación en la comunidad, especialmente entre los familiares de Harold, quienes han insistido en la búsqueda de justicia y en que se tomen medidas para capturar a los responsables.

La madre del adolescente también ha denunciado que desde el sepelio de su hijo ha recibido constantes amenazas en su contra. “Las amenazas me llegaron desde el Facebook de una persona llamada Santiago Rodríguez, quien pertenece a la zona de Los Laches y estaría vinculado a una banda conocida como Los Ranchos. Revisando, nos dimos cuenta de que esta persona vive cerca del sector donde desapareció mi hijo”, dijo.

Aun los hechos siguen en investigación y se espera que se esclarezca que ocurrió el día de la muerte de Harold Aroca, mientras su familia pide justicia y prontas respuestas.