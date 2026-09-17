Revelan la posible causa de muerte de Ana Lucía, la niña encontrada en alcantarilla de Bogotá

El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, una menor de 9 años que había sido dada como desaparecida y terminó siendo encontrada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, dio inicio a una investigación que ya dio como resultado la captura del presunto responsable de su muerte y va dejando pistas que funcionarán para que el detenido sea imputado por tres posibles delitos. En las últimas horas, Noticias Caracol conoció la posible causa de muerte de la pequeña a medida que avanzan las pesquisas y la necropsia, que ha sido adelantada por el Instituto de Medicina Legal.

Ana Lucía González Mendoza, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, el pasado 14 de septiembre en horas de la mañana. La Alerta Rosa fue activada por las autoridades el 15 de septiembre de manera oficial. Solo unas horas más tarde, se notificaría el hallazgo del cuerpo de una niña en el alcantarillado del barrio J. J. Rendón, de Ciudad Bolívar. En un inicio, la comunidad no reconoció a la menor como alguien que viviera en el sector. Conforme avanzó la investigación, las autoridades se percataron de que el cuerpo correspondía a Ana Lucía. Paralelo a la necropsia, la Policía Judicial de Bogotá, en articulación con las autoridades de Mosquera, investigaban para seguirle el paso al presunto responsable, identificado como el venezolano José Rojas Larez. El sistema de videovigilancia hizo posible que este hombre fuera identificado.



La posible causa de muerte de la pequeña Ana Lucía

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a Noticias Caracol, de manera preliminar, que la causa de muerte de la menor habría sido asfixia. Entre tanto, Medicina Legal continúa el abordaje del cuerpo de la niña para establecer si la víctima habría sufrido abuso sexual, de acuerdo con la petición de la Fiscalía. Los resultados de la necropsia serán determinantes para la imputación. Y es que este hombre podría enfrentar cargos por homicidio agravado, acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

(Lea: Esta sería la línea de tiempo del crimen de niña hallada en alcantarilla: ¿hay un cómplice?)



La hipótesis que tienen las autoridades sobre el crimen

Ana Lucía estaba de vacaciones en Colombia y fue hasta Mosquera para visitar a su hermana, antes de regresar a su país y continuar el cuarto grado de primaria. El pasado lunes 14 de septiembre, se desató una fuerte discusión en el inmueble, al parecer por celos, entre la hermana de la niña y el hoy capturado. El hombre causó destrozos en la vivienda y luego se habría llevado a la niña sin autorización en una motocicleta. La mujer habría ido hasta el CAI Porvenir del Río para reportar la situación. Sin embargo, la familia denuncia que los uniformados no activaron inmediatamente el mecanismo de búsqueda. Sus declaraciones contrastan con las de la Alcaldía de Mosquera, que aseguró que las labores para localizar a la niña se adelantaron con el mecanismo de búsqueda urgente de la Alerta Rosa.

Solo un día después de la discusión, unos niños que estaban jugando en el barrio J. J. Rendón encontraron el cuerpo de la niña en un conducto hídrico y dieron aviso a las autoridades. Policía, CTI de la Fiscalía y hasta Bomberos fueron hasta el lugar para recuperar los restos y enviarlos a Medicina Legal. Más tarde, las autoridades de Mosquera iniciaron a analizar los sistemas de videovigilancia de la zona y empezaron a trabajar en articulación con las autoridades de Fontibón para individualizar a Larez por ser sospechoso del crimen, al mismo tiempo que le realizaron seguimiento a la hoja de ruta que pudo seguir este hombre. Finalmente, en horas de la noche, el ciudadano extranjero fue capturado.



El hombre de 29 años fue detenido frente a la URI de Paloquemao, donde estaba para una indagatoria sobre el caso de Ana Lucía. Para el momento en que lo requirieron las autoridades, no había una orden de captura formal, pero a los pocos minutos salió el documento que legalizaba la detención por su presunta relación con el hecho.



La familia de Ana Lucía pide, en medio del dolor, que haya celeridad en la investigación de este crimen. Mientras tanto, se preparan para recibir el cuerpo de la pequeña y adelantan una colecta solidaria con el propósito de trasladar el cuerpo de la niña al estado de Zulia, en Venezuela, de donde es originaria.

María Paula Rodríguez Rozo

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