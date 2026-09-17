La hipótesis de muerte de niña hallada en alcantarilla en Bogotá: “Hizo y deshizo con ellas”

El asesinato de la niña venezolana Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el barrio J. J. Rendón de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, mantiene consternada a la ciudadanía. Tras la captura del presunto responsable, la atención se centra en las investigaciones del caso y los señalamientos de antecedentes violentos de José Rojas Larez, señalado homicida de la menor.

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El tío de la menor rompió el silencio para expresar el profundo dolor de la familia y cuestionar con dureza la respuesta inicial de la Policía Nacional tras la desaparición de la pequeña. Según explicó, el pasado lunes 14 de septiembre, luego de que el agresor se llevara a la niña sin autorización, la hermana de la menor acudió inmediatamente al CAI Porvenir del Río, ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, para instaurar la denuncia.



Sin embargo, el familiar denunció que los uniformados del CAI no le prestaron la atención debida ni le brindaron una solución inmediata ante el caso de violencia e intrafamiliar y rapto que denunció la hermana de la niña.



De acuerdo con su testimonio, en lugar de activar de manera instantánea los protocolos y rutas de búsqueda estipulados para la protección de menores de edad, las autoridades policiales se negaron a actuar al instante e indicaron que debía esperarse a que se cumplieran 24 horas de la desaparición.

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Consternado, el familiar calificó lo sucedido como un hecho devastador y expresó que vivirán para siempre con los recuerdos de la niña, a quien describió como un angelito e inocente criatura que no merecía perder la vida de esa forma. “Es algo doloroso. No se lo deseo a nadie. Solo quien lo vive es quien lo siente y mi llamado es para las autoridades: que hagan con más celeridad las cosas y que no quede impune, que no sea un caso que se archive más”, mencionó.

¿Qué pasó antes de la desaparición de la menor?

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El relato del tío de la menor reveló que Rojas Larez tuvo discusiones con su pareja al parecer por celos. “Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento”, contó.

(Lea: ¿Quién es el señalado asesino de niña hallada en una alcantarilla de Bogotá? Nuevos detalles)

También manifestó que las hermanas bajaron pidieron ayuda tras lo ocurrido. “Eso fue el lunes en la mañana. Ella se dirige el CAI que está en el río en donde no le prestan atención, donde no le dan una solución inmediata. Mientras que ella pone esa queja, que fue una violencia intrafamiliar, en vez de actuar se quedan y no le pone la atención. No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es un menor, sino que esperaron a que se cumpliera 24 horas”, insistió el familiar.

Asimismo, hizo un llamado vehemente a la población de Bogotá para solidarizarse y ayudar activamente en la búsqueda cuando ocurran hechos similares. Actualmente, los parientes adelantan una colecta solidaria de fondos con el objetivo de reunir el dinero necesario para trasladar el cuerpo de Ana Lucía a su natal estado Zulia, en Venezuela, donde esperan darle sepultura.

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¿Quién es José Rojas Larez? El perfil del presunto homicida

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitieron identificar plenamente al sospechoso como José Rojas Larez, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años.

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Rojas Larez era una persona cercana al núcleo familiar de la víctima, pues mantenía una relación sentimental como pareja de la hermana mayor de la niña. Los hechos se desencadenaron la mañana del lunes en un apartamento del barrio Porvenir Río, en Mosquera, donde el señalado sostuvo una fuerte discusión por celos con su pareja.

En medio de un ataque de ira, causó destrozos en la vivienda y posteriormente se llevó a la menor de ocho años a bordo de una motocicleta. Sistemas de videovigilancia de la zona captaron el recorrido de Rojas Larez desplazándose en la motocicleta con la niña como parrillera por la calle 13, ingresando luego al barrio Casandra, en la localidad de Fontibón. Tres minutos después, los mismos registros audiovisuales mostraron que la motocicleta salió del sector conducida por Rojas Larez, pero ya sin la presencia de la menor.

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