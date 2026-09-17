Chapinero Alto, entre los "barrios más cool del mundo" según Time Out: ocupa el puesto 7

El barrio Chapinero Alto de la ciudad de Bogotá fue incluido en un listado de los "barrios más cool", elaborado por la guía urbana digital y marca de medios culturales británica Time Out, que ofrece recomendaciones sobre actividades, lugares para comer, arte y viajes. El sector del norte de la capital colombiana fue destacado entre otros 40 barrios, ubicados en ciudades de todo el mundo.



"Nuestros barrios siguen siendo fundamentales: pequeñas comunidades donde el barista conoce tu pedido, donde prosperan los restaurantes, bares y negocios locales independientes, y donde los vecinos se unen para organizar todo tipo de iniciativas interesantes, desde rutas artísticas y festivales diurnos hasta la creación de calles más verdes y espacios pensados para los peatones", se lee en la presentación del listado.

Time Out destaca que en la lista de este año de los "barrios más cool del mundo" se ve reflejada una mezcla entre "núcleos urbanos céntricos y zonas costeras hasta enclaves acogedores y antiguos distritos industriales reconvertidos". De acuerdo con el criterio de la guía urbana, los barrios fueron nominados por una red global de expertos locales en cada ciudad. "Este equipo privilegiado dedica su tiempo a explorar cada rincón de sus ciudades para descubrir los mejores lugares donde comer, beber, comprar y pasar el rato en la actualidad, así que puedes confiar en que sabemos de lo que hablamos".

Además, explicaron que para elegir los barrios del listado final, un panel de editores de Time Out evaluó cada barrio según varios criterios. La oferta gastronómica y de bebidas, la vida nocturna, los negocios locales singulares, la calidad de vida y el espíritu comunitario, fueron algunos de los puntos claves para escoger los 40 barrios.



¿Por que eligieron a Chapinero Alto y qué lugar ocupa en el listado?

El barrio bogotano ocupa el puesto 7 de "los más cool" de acuerdo con Time Out. En la justificación para incluirlo en el listado, destacan el "telón de fondo omnipresente de montañas boscosas y extendiéndose a lo largo de unas 16 manzanas en terreno inclinado". Asismismo, indican que Chapinero Alto es un barrio que "conserva un aire tranquilo y pueblerino, a la vez que ofrece una vibrante escena culinaria y creativa".



Time Out también habló sobre la localidad de Chapinero como un punto clave para la comunidad LGBT y un punto de encuentro para los jóvenes. "Incluye a locales con inquietudes artísticas, expatriados, nómadas digitales y estudiantes—, Chapinero Alto destaca por su carácter progresista y dinámico. Situado en las alturas, por encima de las congestionadas vías principales de la capital, este barrio transitable a pie alberga restaurantes, cafeterías y bares de vinos con terraza que se reinventan constantemente", añadieron.



Listado completo de los "barrios más cool del mundo", según Time Out

Esta es la lista completa compartida por la guía urbana:



Jongno 3-ga – Seúl, Corea del Sur. L'Ocean District – Rabat, Marruecos. Neos Kosmos – Atenas, Grecia. Chinatown – Los Ángeles, Estados Unidos. Govanhill – Glasgow, Reino Unido. Kitakagaya – Osaka, Japón. Chapinero Alto – Bogotá, Colombia. Koenji – Tokio, Japón. Downtown – St. Catharines, Canadá. Esquilino – Roma, Italia. Russafa – Valencia, España. Tân Định – Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. São Bento – Lisboa, Portugal. Talat Noi – Bangkok, Tailandia. Slakthusområdet – Estocolmo, Suecia. Humayunpur – Delhi, India. Laranjeiras – Río de Janeiro, Brasil. West Town – Chicago, Estados Unidos. Rákóczi tér – Budapest, Hungría. Jalan Besar – Singapur, Singapur. Crooswijk – Rótterdam, Países Bajos. Chacagiales – Buenos Aires, Argentina. Bandra West – Mumbai, India. Cathedral Quarter – Belfast, Reino Unido. República – San Pablo (São Paulo), Brasil. Changning – Shanghái, China. Oost – Ámsterdam, Países Bajos. Financial District – Nueva York, Estados Unidos. New Farm – Brisbane, Australia. Quartier d'Aligre – París, Francia. Kalk Bay – Ciudad del Cabo, Sudáfrica. North Hobart – Hobart, Australia. Newington Green – Londres, Reino Unido. Yulin – Chengdu, China. Mount Pleasant – Vancouver, Canadá. Centro Histórico – Lima, Perú. Boavista – Oporto, Portugal. Starstreet Precinct – Hong Kong, China. South Melbourne – Melbourne, Australia. Distillery District – Lexington, Estados Unidos.