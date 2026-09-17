¿Quién es el señalado asesino de niña hallada en una alcantarilla de Bogotá? Nuevos detalles

Las autoridades hicieron efectiva la captura de José Rojas Larez, un ciudadano venezolano señalado como el presunto responsable del asesinato de la niña Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

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La menor, de nacionalidad venezolana y de 9 años, se encontraba de vacaciones en Colombia visitando a su hermana en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, antes de regresar a su país para retomar sus clases escolares de cuarto grado. El pasado lunes 14 de septiembre, tras una fuerte discusión al parecer por celos entre la hermana de la niña y su pareja en su apartamento, el hombre causó destrozos en la vivienda y posteriormente se llevó a la menor sin autorización a bordo de una motocicleta.



Aunque la hermana acudió a reportar la situación ante el CAI Porvenir del Río en Mosquera, la familia denunció que los uniformados no activaron inmediatamente la ruta de búsqueda. Por su parte, la Alcaldía de Mosquera reportó que las labores de localización se adelantaron mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente bajo la Alerta Rosa.



Hallazgo e identificación del sospechoso

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El martes 15 de septiembre, varios niños que jugaban cerca de una montaña alertaron sobre la presencia del cuerpo de la niña dentro de un conducto hídrico o alcantarilla en el barrio J. J. Rendón, de la localidad de Ciudad Bolívar. Personal de la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos atendieron el caso y remitieron los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

Mediante el análisis de los sistemas de videovigilancia del sector de Porvenir Río en Mosquera y el trabajo articulado con las autoridades de Fontibón, los investigadores lograron individualizar al sospechoso, identificándolo como José Rojas Larez, pareja sentimental de la hermana de la menor, y trazaron la ruta de acción que habría seguido.

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Rojas Larez, de 29 años, fue capturado frente a la URI de Paloquemao, a donde llegó para rendir indagatoria sobre la desaparición de la niña. Para ese momento, no había orden de captura; pero con el pasar de los minutos salió dicho documento para adelantar ese proceso.

Imputación de cargos y clamor familiar

Tras la captura de Rojas Larez, las autoridades confirmaron que enfrentaría cargos por feminicidio. Ante la tragedia, los allegados de la menor pidieron celeridad a las autoridades judiciales para que el crimen no quede impune. De igual forma, la familia ha emprendido una colecta solidaria de fondos con el propósito de trasladar el cuerpo de la niña al estado Zulia, en Venezuela, donde esperan realizar su sepelio.

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Las autoridades investigan los movimientos de Rojas Larez para conocer qué pasó con la menor y cómo ocurrieron los hechos. Además, se investiga si otra persona tuvo que ver con la muerte de Ana Lucía. Por su parte, Medicina Legal realiza labores para conocer las causas del deceso de la menor de edad.

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