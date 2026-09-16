Capturan a sospechoso del asesinato de la menor hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación identificó al presunto responsable del asesinato de una niña de nueve años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, se trataría de una persona cercana a la familia.

La investigación tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades lograran establecer la identidad de la niña y reconstruir parte de los hechos relacionados con su desaparición.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Noticias Caracol que la menor sería Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, quien habría desaparecido el pasado 14 de septiembre en horas de la mañana, en el municipio de Mosquera.



La niña, de origen venezolano, se encontraba en Colombia visitando a su hermana durante el periodo de vacaciones. Según el reporte conocido por este medio, después de que se conociera su desaparición, sus familiares acudieron a las autoridades para solicitar ayuda en la búsqueda.



¿Cuál es la relación de la menor con el sospechoso?

De acuerdo con la información entregada a Noticias Caracol, el presunto responsable sería la pareja sentimental de la hermana de la niña. Las autoridades lograron individualizar al hombre mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río, en Mosquera, y establecieron la ruta que habría seguido en medio de los hechos.

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La Alcaldía de Mosquera confirmó este avance en un comunicado publicado este miércoles 16 de septiembre. La administración municipal señaló que, desde el momento en que se conoció la desaparición, fueron activadas las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

“Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá”, indicó la Alcaldía.

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Sin embargo, la administración municipal aclaró que el sospechoso fue identificado, pero no había sido capturado al momento del pronunciamiento.

Las autoridades esperan hicieron efectiva una orden de captura contra el señalado sospechoso. El delito que se le imputaría sería feminicidio agravado, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía.

En Colombia, el feminicidio agravado tiene una pena de 500 a 600 meses de prisión, es decir hasta 50 años. Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y posterior muerte de la menor.

El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el martes 15 de septiembre dentro de un conducto hídrico, en inmediaciones del barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar. Según el reporte inicial, fueron unos niños que se encontraban jugando cerca de una montaña quienes alertaron sobre el hallazgo.

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Tras recibir el aviso, unidades de la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos participaron en las labores correspondientes. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para adelantar la necropsia y los procedimientos de identificación e investigación.

La Alcaldía de Mosquera aseguró que el caso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

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Familia pide ayuda para trasladar a la menor

Los familiares de la niña también se refirieron a lo ocurrido y, según el reporte de Noticias Caracol, señalaron que conocían que el hombre se había llevado a la menor después de que se presentara una fuerte discusión en la vivienda.

Ahora solicitan solidaridad para poder trasladar el cuerpo de Ana Lucía hasta el estado Zulia, en Venezuela, y realizar allí su sepelio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co