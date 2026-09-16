J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi 10 años juntos: así lo anunciaron

Valentina Ferrer confirmó que ella y José, nombre de pila de J Balvin, decidieron tomar caminos separados después de compartir durante varios años momentos importantes de sus vidas. La pareja señaló que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, y aseguró que su prioridad seguirá siendo su familia.

La noticia la dio a conocer la modelo por medio de su cuenta de instagram, a través de una historia dejó un mensaje a sus seguidores: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló Valentina.

Noticia en desarrollo.