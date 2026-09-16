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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi 10 años juntos: así lo anunciaron

J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi 10 años juntos: así lo anunciaron

La modelo argentina confirmó la separación y aseguró que ambos afrontan este proceso con tranquilidad, mientras mantienen como prioridad acompañar a su hijo Rio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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J Balvin Y Valentina
Getty Images

Valentina Ferrer confirmó que ella y José, nombre de pila de J Balvin, decidieron tomar caminos separados después de compartir durante varios años momentos importantes de sus vidas. La pareja señaló que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, y aseguró que su prioridad seguirá siendo su familia.

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La noticia la dio a conocer la modelo por medio de su cuenta de instagram, a través de una historia dejó un mensaje a sus seguidores: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló Valentina.

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